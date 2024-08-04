Онколог рассказал, как определить наличие рака по рукам

Онколог Воробьев: внешний вид пальцев иногда связан с раком легких

05 августа 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

При раке пальцы могут стать более изогнутыми, а их концы — увеличиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некоторые изменения во внешности и самочувствии, такие как деформация пальцев и хроническая усталость, могут быть симптомами рака легких. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев. «Изменение внешнего вида пальцев может являться одним из симптомов рака легких… Другим признаком является усталость или недостаток энергии. Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса также могут говорить о раке легких», — передает слова врача News.ru. Отмечается, что пальцы при онкологии могут стать более изогнутыми, а их концы — увеличиться. Воробьев подчеркнул, что также следует обращать внимание на постоянный кашель, который становится хуже, частые инфекции грудной клетки, кровохарканье, одышку, хрипы, отеки лица или шеи и боли в груди или плече. Он также добавил, что затруднение глотания может быть признаком рака легких. Ранее сообщалось, что язвы во рту, не заживающие две недели, могут указывать на рак. К симптомам, на которые следует обратить внимание, также относятся необъяснимые кровотечения, тугие красные или белые пятна или же красные бархатистые участки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые изменения во внешности и самочувствии, такие как деформация пальцев и хроническая усталость, могут быть симптомами рака легких. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев. «Изменение внешнего вида пальцев может являться одним из симптомов рака легких… Другим признаком является усталость или недостаток энергии. Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса также могут говорить о раке легких», — передает слова врача News.ru. Отмечается, что пальцы при онкологии могут стать более изогнутыми, а их концы — увеличиться. Воробьев подчеркнул, что также следует обращать внимание на постоянный кашель, который становится хуже, частые инфекции грудной клетки, кровохарканье, одышку, хрипы, отеки лица или шеи и боли в груди или плече. Он также добавил, что затруднение глотания может быть признаком рака легких. Ранее сообщалось, что язвы во рту, не заживающие две недели, могут указывать на рак. К симптомам, на которые следует обратить внимание, также относятся необъяснимые кровотечения, тугие красные или белые пятна или же красные бархатистые участки.