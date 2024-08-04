04 августа 2024

Онколог рассказал, как определить наличие рака по рукам

Онколог Воробьев: внешний вид пальцев иногда связан с раком легких
© Служба новостей «URA.RU»
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При раке пальцы могут стать более изогнутыми, а их концы — увеличиться Фото:

Некоторые изменения во внешности и самочувствии, такие как деформация пальцев и хроническая усталость, могут быть симптомами рака легких. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

«Изменение внешнего вида пальцев может являться одним из симптомов рака легких… Другим признаком является усталость или недостаток энергии. Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса также могут говорить о раке легких», — передает слова врача News.ru. Отмечается, что пальцы при онкологии могут стать более изогнутыми, а их концы — увеличиться.

Воробьев подчеркнул, что также следует обращать внимание на постоянный кашель, который становится хуже, частые инфекции грудной клетки, кровохарканье, одышку, хрипы, отеки лица или шеи и боли в груди или плече. Он также добавил, что затруднение глотания может быть признаком рака легких.

Ранее сообщалось, что язвы во рту, не заживающие две недели, могут указывать на рак. К симптомам, на которые следует обратить внимание, также относятся необъяснимые кровотечения, тугие красные или белые пятна или же красные бархатистые участки.

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Некоторые изменения во внешности и самочувствии, такие как деформация пальцев и хроническая усталость, могут быть симптомами рака легких. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев. «Изменение внешнего вида пальцев может являться одним из симптомов рака легких… Другим признаком является усталость или недостаток энергии. Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса также могут говорить о раке легких», — передает слова врача News.ru. Отмечается, что пальцы при онкологии могут стать более изогнутыми, а их концы — увеличиться. Воробьев подчеркнул, что также следует обращать внимание на постоянный кашель, который становится хуже, частые инфекции грудной клетки, кровохарканье, одышку, хрипы, отеки лица или шеи и боли в груди или плече. Он также добавил, что затруднение глотания может быть признаком рака легких. Ранее сообщалось, что язвы во рту, не заживающие две недели, могут указывать на рак. К симптомам, на которые следует обратить внимание, также относятся необъяснимые кровотечения, тугие красные или белые пятна или же красные бархатистые участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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