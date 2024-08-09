В Липецке восстановили подачу электричества после атаки ВСУ

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В Липецке восстановили подачу электричества Фото:

После атаки ВСУ на Липецк и повреждения объектов энергетической инфраструктуры подача электричества в городе была восстановлена. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Подача электричества в Липецке, прерванная из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, восстановлена», — сообщил губернатор Игорь Артамонов в telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об отключении электроэнергии в пяти микрорайонах города.

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После атаки ВСУ на Липецк и повреждения объектов энергетической инфраструктуры подача электричества в городе была восстановлена. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Подача электричества в Липецке, прерванная из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, восстановлена», — сообщил губернатор Игорь Артамонов в telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об отключении электроэнергии в пяти микрорайонах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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