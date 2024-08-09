В Липецке восстановили подачу электричества после атаки ВСУ

09 августа 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

В Липецке восстановили подачу электричества Фото: Денис Моргунов © URA.RU После атаки ВСУ на Липецк и повреждения объектов энергетической инфраструктуры подача электричества в городе была восстановлена. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Подача электричества в Липецке, прерванная из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, восстановлена», — сообщил губернатор Игорь Артамонов в telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об отключении электроэнергии в пяти микрорайонах города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После атаки ВСУ на Липецк и повреждения объектов энергетической инфраструктуры подача электричества в городе была восстановлена. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Подача электричества в Липецке, прерванная из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, восстановлена», — сообщил губернатор Игорь Артамонов в telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об отключении электроэнергии в пяти микрорайонах города.