В Липецке восстановили подачу электричества
После атаки ВСУ на Липецк и повреждения объектов энергетической инфраструктуры подача электричества в городе была восстановлена. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Подача электричества в Липецке, прерванная из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, восстановлена», — сообщил губернатор Игорь Артамонов в telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об отключении электроэнергии в пяти микрорайонах города.
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