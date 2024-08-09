В московском хостеле около 400 мигрантов проверяют на нарушения

09 августа 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Около 400 мигрантов из хостела в Москве проверяют на соблюдение миграционного законодательства Фото: Илья Московец © URA.RU В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски. Около 400 иностранных граждан проверяются на предмет соблюдения миграционных норм. «В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества <…> получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО 'Три звезды'», — сообщило следственное управление СК России по Москве в своем telegram-канале. По информации следствия, обыски проводились силами столичных следователей и оперативных служб при поддержке Росгвардии. В ходе операции было установлено присутствие 441 человека, из которых 391 — иностранцы. Эти лица были доставлены в правоохранительные органы для дальнейшей проверки на соответствие миграционному законодательству и выявления возможных других правонарушений. Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый режим «высылки» мигрантов. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания в России, будет предусмотрено применение мер контроля и ограничение прав и свобод для их выезда из РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски. Около 400 иностранных граждан проверяются на предмет соблюдения миграционных норм. «В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества <…> получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО 'Три звезды'», — сообщило следственное управление СК России по Москве в своем telegram-канале. По информации следствия, обыски проводились силами столичных следователей и оперативных служб при поддержке Росгвардии. В ходе операции было установлено присутствие 441 человека, из которых 391 — иностранцы. Эти лица были доставлены в правоохранительные органы для дальнейшей проверки на соответствие миграционному законодательству и выявления возможных других правонарушений. Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый режим «высылки» мигрантов. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания в России, будет предусмотрено применение мер контроля и ограничение прав и свобод для их выезда из РФ.