Захарова уличила во лжи главу МИД Финляндии, обвинявшей Россию

Захарова ответила главе МИД Финляндии на обвинения России в нарушении Хельсинкских принципов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала откровенной ложью заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия нарушает Хельсинкские принципы. Захарова заявила, что эти принципы десятилетиями нарушаются самими западными странами.

«Откровенная ложь, к которой уже все привыкли. Однако же в чем Валтонен права, так это в том, что принципы Хельсинки полувековой давности действительно нарушаются. И нарушаются теми, кто под ними подписался — государствами-членами ОБСЕ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

В качестве примеров Захарова привела бомбардировки Югославии силами НАТО без мандата ООН, признание Западом независимости Косово без согласия Сербии, а также организацию «Майдана» на Украине. Всего в своем посте представитель МИД РФ перечислила по одному примеру нарушения каждого из десяти принципов странами Запада.

Также Захарова обратила внимание на профессиональный опыт финского министра. Она отметила, что Валтонен по образованию и опыту работы никогда не была дипломатом.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила с обвинением в адрес Москвы. Она заявила, что Россия нарушает «каждый из десяти принципов» Хельсинкского заключительного акта. Эту информацию передает издание RT.

