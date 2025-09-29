Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду получила на выборах «клеймо окончательной нелегитимности». По ее словам, реальные избиратели и работодатели режима находятся исключительно в Брюсселе.
«Понятно, что Санду, с трудом приведшая свою партию к 50 процентам на штыках даже уже не евродиктатуры, а неприкрытой Брюссельской евротирании, на самом деле получила на этих выборах клеймо окончательной нелегитимности. Несмываемое», — отметила Валентина Матвиенко в своем telegram-канале.
Как подчеркнула спикер, граждане Молдавии, которых не допустили к голосованию, а также те, кто видел «весь предвыборный позор», не признают итоги выборов. По ее мнению, с этого дня «реальной нелегитимностью Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники». Матвиенко также добавила, что после «наглой, грязной имитации выборов» каждый следующий день режима Санду в Кишиневе будет приближать Молдавию к окончательной утрате суверенитета.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на заявления Майи Санду о подкупе избирателей и коррупции на выборах, а также на обсуждение ею с правоохранителями схем давления на электорат. По итогам голосования партия Санду рисковала утратить парламентское большинство, а сама президент неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в избирательный процесс, что в Кремле опровергали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.