Медовый Спас в 2024 году: как его отмечают, в чем суть праздника

Медовый Спас отмечается в России 14 августа

14 августа 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

На Медовый Спас верующие освящают мед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Медовый Спас — это первый из трех народно-церковных праздников, известных как Спасы. Он отмечается 14 августа, совпадая с началом Успенского поста. В 2024 году он приходится на среду. Что это за праздник, в чем его суть, традиции и запреты — в материале URA.RU. История праздника Православная церковь 14 августа по новому стилю (1 августа по старому стилю) отмечает Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Это событие ознаменовано крестным ходом и было установлено в Константинополе в IX веке, распространившись по всем православным церквям к XII—XIII векам и вошедшее в церковный устав на Руси в конце XIV века. Первого числа каждого месяца в Константинополе традиционно освящали воду, что позднее переняли и в России. Слово «Спас» происходит от «Спаситель», то есть Иисус Христос. Название «Медовый Спас» возникло из-за обычая освящения меда, а «Спас на воде» связано с традицией освящения воды. Праздник также связан с верой в защиту от болезней, для чего Честное Древо Креста выносилось на улицы Константинополя. Кроме того, по информации других источников, слово «Спас» имеет двойное значение: оно указывает на связь с Иисусом Христом, Спасителем человечества, и одновременно в народной традиции ассоциируется с понятием «сохранять» или «запасаться», подчеркивая важность заготовок урожая на зиму в конце лета. Сегодня Медовый Спас сохранил свои традиции и продолжает отмечаться как религиозный, так и народный праздник. Медовый Спас отмечается в России 14 августа Фото: Илья Московец © URA.RU Суть праздника В этот день на Руси было обычаем собирать и освящать мед, орехи и яблоки, которые затем использовались для заготовок на зиму. Считалось, что освященные продукты приобретают целебные свойства и могут помочь в лечении различных недугов. Также церковь в день Медового Спаса отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. В храмах происходит вынос Креста и его поклонение — традиция, которая уходит корнями во времена Константинополя. Дата Медового Спаса также совпадает с началом Успенского поста, который является одним из строжайших в православном календаре и продолжается две недели. Пост предшествует празднику Успения Богородицы и по своей строгости сопоставим с Великим постом. В народе считалось, что освященный мед помогает от болезней Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Медовый Спас: традиции и народные приметы Мед В этот день пасечники несут мед в церковь для освящения и делятся частью урожая с церковью и нуждающимися. Дома будут пахнуть медовыми пряниками, а на столах появятся постные пироги, блины и медовуха. Кроме того, в Медовый Спас хозяйки угощают всех ложкой меда, что считается благоприятным для исполнения желаний. Мак также играет важную роль в празднике, из него готовят различные блюда и обереги. Наряду с медовыми угощениями, центральным элементом праздничного стола являются пироги и булочки с маком. Вода Обряды, связанные с водой, напоминают о языческом прошлом и празднике Русалии. В этот день принято купаться и омывать скот. По традиции, после Медового Спаса летние купания заканчиваются из-за возрастающей опасности водоемов. Погода Медовый Спас славится своими погодными приметами. Отцветшие розы и улетающие перелетные птицы предвещают приближение осенних холодов. Дождь в этот день сулит благоприятное следующее лето и отсутствие лесных пожаров. В день Медового Спаса принято купаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что можно и нельзя делать в Медовый Спас Что можно делать: Проводить время в кругу семьи

Разделять освященный мед с близкими

Застолье следует начинать с ложки меда, это символизирует благополучие и достаток

Сам стол должен содержать постные продукты

Нужно поблагодарить пчеловодов за их труд

Желание, которое будет загадано перед употреблением меда, обязательно сбудется

Верующие освящают мед и мак, купаются в водоеме и посещают церковные службы в это день Что нельзя делать: Следует избегать конфликтов, негатива и ругани

Нельзя употреблять мясо и участвовать в громки развлечения

Не следует устраивать шумные застолья, потому что они могут нарушить спокойствие пчел

Не рекомендуется заниматься трудом на поле или домашними делами Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медовый Спас — это первый из трех народно-церковных праздников, известных как Спасы. Он отмечается 14 августа, совпадая с началом Успенского поста. В 2024 году он приходится на среду. Что это за праздник, в чем его суть, традиции и запреты — в материале URA.RU. Православная церковь 14 августа по новому стилю (1 августа по старому стилю) отмечает Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Это событие ознаменовано крестным ходом и было установлено в Константинополе в IX веке, распространившись по всем православным церквям к XII—XIII векам и вошедшее в церковный устав на Руси в конце XIV века. Первого числа каждого месяца в Константинополе традиционно освящали воду, что позднее переняли и в России. Слово «Спас» происходит от «Спаситель», то есть Иисус Христос. Название «Медовый Спас» возникло из-за обычая освящения меда, а «Спас на воде» связано с традицией освящения воды. Праздник также связан с верой в защиту от болезней, для чего Честное Древо Креста выносилось на улицы Константинополя. Кроме того, по информации других источников, слово «Спас» имеет двойное значение: оно указывает на связь с Иисусом Христом, Спасителем человечества, и одновременно в народной традиции ассоциируется с понятием «сохранять» или «запасаться», подчеркивая важность заготовок урожая на зиму в конце лета. Сегодня Медовый Спас сохранил свои традиции и продолжает отмечаться как религиозный, так и народный праздник. В этот день на Руси было обычаем собирать и освящать мед, орехи и яблоки, которые затем использовались для заготовок на зиму. Считалось, что освященные продукты приобретают целебные свойства и могут помочь в лечении различных недугов. Также церковь в день Медового Спаса отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. В храмах происходит вынос Креста и его поклонение — традиция, которая уходит корнями во времена Константинополя. Дата Медового Спаса также совпадает с началом Успенского поста, который является одним из строжайших в православном календаре и продолжается две недели. Пост предшествует празднику Успения Богородицы и по своей строгости сопоставим с Великим постом. В этот день пасечники несут мед в церковь для освящения и делятся частью урожая с церковью и нуждающимися. Дома будут пахнуть медовыми пряниками, а на столах появятся постные пироги, блины и медовуха. Кроме того, в Медовый Спас хозяйки угощают всех ложкой меда, что считается благоприятным для исполнения желаний. Мак также играет важную роль в празднике, из него готовят различные блюда и обереги. Наряду с медовыми угощениями, центральным элементом праздничного стола являются пироги и булочки с маком. Обряды, связанные с водой, напоминают о языческом прошлом и празднике Русалии. В этот день принято купаться и омывать скот. По традиции, после Медового Спаса летние купания заканчиваются из-за возрастающей опасности водоемов. Медовый Спас славится своими погодными приметами. Отцветшие розы и улетающие перелетные птицы предвещают приближение осенних холодов. Дождь в этот день сулит благоприятное следующее лето и отсутствие лесных пожаров. Проводить время в кругу семьи Разделять освященный мед с близкими Застолье следует начинать с ложки меда, это символизирует благополучие и достаток Сам стол должен содержать постные продукты Нужно поблагодарить пчеловодов за их труд Желание, которое будет загадано перед употреблением меда, обязательно сбудется Верующие освящают мед и мак, купаются в водоеме и посещают церковные службы в это день Следует избегать конфликтов, негатива и ругани Нельзя употреблять мясо и участвовать в громки развлечения Не следует устраивать шумные застолья, потому что они могут нарушить спокойствие пчел Не рекомендуется заниматься трудом на поле или домашними делами