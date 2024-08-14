В США признали победу Путина на Украине

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Победа в конфликте на Украине находится в руках России и Путина, заявила The New York Times
Победа в конфликте на Украине находится в руках России и Путина, заявила The New York Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Победа в конфликте на Украине находится в руках президента России Владимира Путина, в то время как у западных союзников Киева не хватает воли для ее достижения. Об этом пишет The New York Times.

«Несмотря на наличие ресурсов, чтобы закончить [этот конфликт] на условиях Украины, у Запада явно нет воли к победе. Для Владимира Путина победа теперь твердо достижима — независимо от того, кто окажется в Белом доме в следующем году», — сообщила газета. Издание также указывает, что западные лидеры не считают конфликт своим прямым обязательством, в то время как Россия демонстрирует решительность.

Автор материала утверждает, что помощь Украине со стороны Запада ограничивается минимумом, необходимым для поддержания фронта. Отмечается, что это может привести к тому, что мирное соглашение на условиях РФ станет для Киева предпочтительным вариантом. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завершение конфликта с Россией является ключевым приоритетом страны. По его словам, уже в 2024 году Киев подготовит базу для заключения мира, передает RT.

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Победа в конфликте на Украине находится в руках президента России Владимира Путина, в то время как у западных союзников Киева не хватает воли для ее достижения. Об этом пишет The New York Times. «Несмотря на наличие ресурсов, чтобы закончить [этот конфликт] на условиях Украины, у Запада явно нет воли к победе. Для Владимира Путина победа теперь твердо достижима — независимо от того, кто окажется в Белом доме в следующем году», — сообщила газета. Издание также указывает, что западные лидеры не считают конфликт своим прямым обязательством, в то время как Россия демонстрирует решительность. Автор материала утверждает, что помощь Украине со стороны Запада ограничивается минимумом, необходимым для поддержания фронта. Отмечается, что это может привести к тому, что мирное соглашение на условиях РФ станет для Киева предпочтительным вариантом.  Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завершение конфликта с Россией является ключевым приоритетом страны. По его словам, уже в 2024 году Киев подготовит базу для заключения мира, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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