Победа в конфликте на Украине находится в руках президента России Владимира Путина, в то время как у западных союзников Киева не хватает воли для ее достижения. Об этом пишет The New York Times.
«Несмотря на наличие ресурсов, чтобы закончить [этот конфликт] на условиях Украины, у Запада явно нет воли к победе. Для Владимира Путина победа теперь твердо достижима — независимо от того, кто окажется в Белом доме в следующем году», — сообщила газета. Издание также указывает, что западные лидеры не считают конфликт своим прямым обязательством, в то время как Россия демонстрирует решительность.
Автор материала утверждает, что помощь Украине со стороны Запада ограничивается минимумом, необходимым для поддержания фронта. Отмечается, что это может привести к тому, что мирное соглашение на условиях РФ станет для Киева предпочтительным вариантом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завершение конфликта с Россией является ключевым приоритетом страны. По его словам, уже в 2024 году Киев подготовит базу для заключения мира, передает RT.
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