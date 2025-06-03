Экс-президенту Киргизии огласили приговор

Суд Бишкека признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным по нескольким уголовным статьям и заочно приговорил его к 11,5 года лишения свободы. Об этом сообщают журналисты, присутствующие на заседании.
«Суд Первомайского района Бишкека признал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил к 11,5 года лишения свободы», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента.
Суд установил, что Атамбаев совершил незаконное получение земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, был причастен к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также сыграл ключевую роль в организации массовых беспорядков 7–8 августа 2019 года в Кой-Таше. Суд признал вину Атамбаева по всем предъявленным обвинениям.
Вместе с лишением свободы, экс-президенту Киргизии назначена конфискация имущества и полное лишение всех государственных наград. Помимо Атамбаева, по этому делу осуждены и другие бывшие высокопоставленные чиновники: экс-глава президентской администрации Фарил Ниязов получил семь лет и восемь месяцев колонии, а бывший депутат парламента Ирина Карамушкина — 7,5 лет лишения свободы.
Ранее, 17 апреля 2025 года, суд Первомайского района Кыргызстана установил причастность экс-президента Алмазбека Атамбаева страны к незаконному досрочному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, состоявшемуся в апреле 2013 года. Батукаев, осужденный в 2006 году к 16 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия, сразу после выхода из мест заключения покинул Кыргызстан и выехал в Грозный.
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