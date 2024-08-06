Зеленский сделал заявление об окончании конфликта с Россией

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Зеленский заявил о «подготовки основы» для завершения конфликта с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина подготовит базу для заключения мира в конфликте с Россией в 2024 году. Об этом сообщил глава страны Владимир Зеленский.

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — заявил Владимир Зеленский, несмотря на постоянные отказы от проведения мирных переговоров с РФ. Обращение опубликовано на его странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов спрогнозировал, что украинский конфликт завершится до конца 2024 года. Он упомянул ориентирование на Священное писание как одну из причин своего прогноза.

Также и президент РФ Владимир Путин заявлял, что конфликт может завершиться в течение двух — трех месяцев. Однако при условии, что США перестанут поставлять Киеву военную помощь.

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Украина подготовит базу для заключения мира в конфликте с Россией в 2024 году. Об этом сообщил глава страны Владимир Зеленский. «Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — заявил Владимир Зеленский, несмотря на постоянные отказы от проведения мирных переговоров с РФ. Обращение опубликовано на его странице в соцсети Х (бывший Twitter). Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов спрогнозировал, что украинский конфликт завершится до конца 2024 года. Он упомянул ориентирование на Священное писание как одну из причин своего прогноза. Также и президент РФ Владимир Путин заявлял, что конфликт может завершиться в течение двух — трех месяцев. Однако при условии, что США перестанут поставлять Киеву военную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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