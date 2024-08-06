Зеленский сделал заявление об окончании конфликта с Россией

Украина подготовит базу для заключения мира в конфликте с Россией в 2024 году. Об этом сообщил глава страны Владимир Зеленский.
«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — заявил Владимир Зеленский, несмотря на постоянные отказы от проведения мирных переговоров с РФ. Обращение опубликовано на его странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов спрогнозировал, что украинский конфликт завершится до конца 2024 года. Он упомянул ориентирование на Священное писание как одну из причин своего прогноза.
Также и президент РФ Владимир Путин заявлял, что конфликт может завершиться в течение двух — трех месяцев. Однако при условии, что США перестанут поставлять Киеву военную помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.