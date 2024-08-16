В России придумали аналог украинской «Бабы-Яги»

В России разработали новый ударный дрон «Ночная ведьма» со сбросом четырех боеприпасов, который предназначен для выполнения боевых задач и транспортировки грузов. Он является аналогом украинских тяжелых промышленных беспилотников «Баба-Яга».
«Если называть официально, „Ночная ведьма“ — это беспилотное воздушное судно мультироторного типа, гексакоптер. Это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния», — сообщил РИА Новости представитель компании «Гроза» на форуме «Армия-2024».
«Ночная ведьма» способна нести до четырех боеприпасов общим весом до 15-20 кг и обеспечивать видеотрансляцию на расстоянии до 50 км. Дрон работает в комплексе с самолетом «Сова-22», который выполняет функции разведчика и целеуказателя. Устройство оснащено помехозащищенной навигацией и тепловизионной камерой с возможностью оптического и цифрового зума.
Этот дрон является аналогом украинских беспилотников «Баба-Яга», использовавшихся ВСУ для боевых операций. В отличие от украинских аппаратов, «Ночная ведьма» имеет широкополосную связь российской разработки и способность сканировать эфир через заданное время. Первые 50 дронов уже отправлены в зону специальной военной операции, а производство комплектующих планируется локализовать в России.
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