В России придумали аналог украинской «Бабы-Яги»

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Российские разработчики усовершенствовали дрон по аналогии с "Бабой-Ягой", используемой ВСУ для боевых действий (фото из архива)
Российские разработчики усовершенствовали дрон по аналогии с "Бабой-Ягой", используемой ВСУ для боевых действий (фото из архива) Фото:

В России разработали новый ударный дрон «Ночная ведьма» со сбросом четырех боеприпасов, который предназначен для выполнения боевых задач и транспортировки грузов. Он является аналогом украинских тяжелых промышленных беспилотников «Баба-Яга».

«Если называть официально, „Ночная ведьма“ — это беспилотное воздушное судно мультироторного типа, гексакоптер. Это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния», — сообщил РИА Новости представитель компании «Гроза» на форуме «Армия-2024».

«Ночная ведьма» способна нести до четырех боеприпасов общим весом до 15-20 кг и обеспечивать видеотрансляцию на расстоянии до 50 км. Дрон работает в комплексе с самолетом «Сова-22», который выполняет функции разведчика и целеуказателя. Устройство оснащено помехозащищенной навигацией и тепловизионной камерой с возможностью оптического и цифрового зума.

Этот дрон является аналогом украинских беспилотников «Баба-Яга», использовавшихся ВСУ для боевых операций. В отличие от украинских аппаратов, «Ночная ведьма» имеет широкополосную связь российской разработки и способность сканировать эфир через заданное время. Первые 50 дронов уже отправлены в зону специальной военной операции, а производство комплектующих планируется локализовать в России.

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В России разработали новый ударный дрон «Ночная ведьма» со сбросом четырех боеприпасов, который предназначен для выполнения боевых задач и транспортировки грузов. Он является аналогом украинских тяжелых промышленных беспилотников «Баба-Яга». «Если называть официально, „Ночная ведьма“ — это беспилотное воздушное судно мультироторного типа, гексакоптер. Это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния», — сообщил РИА Новости представитель компании «Гроза» на форуме «Армия-2024». «Ночная ведьма» способна нести до четырех боеприпасов общим весом до 15-20 кг и обеспечивать видеотрансляцию на расстоянии до 50 км. Дрон работает в комплексе с самолетом «Сова-22», который выполняет функции разведчика и целеуказателя. Устройство оснащено помехозащищенной навигацией и тепловизионной камерой с возможностью оптического и цифрового зума. Этот дрон является аналогом украинских беспилотников «Баба-Яга», использовавшихся ВСУ для боевых операций. В отличие от украинских аппаратов, «Ночная ведьма» имеет широкополосную связь российской разработки и способность сканировать эфир через заданное время. Первые 50 дронов уже отправлены в зону специальной военной операции, а производство комплектующих планируется локализовать в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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