Задержанную за наркотики актрису Тарасову хотят отправить под домашний арест

Тарасовой изберут меру пресечения 5 сентября
Тарасовой изберут меру пресечения 5 сентября
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Следствие просит отправить актрису Аглаю Тарасову под домашний арест. Ранее звезду сериалов «Беспринципные» и «Интерны» задержали в Домодедово с наркотиками.

«Следствие просит суд в Подмосковье избрать домашний арест актрисе Аглае Тарасовой, задержанной с наркотиками в аэропорту Домодедово», — сообщили правоохранители. Информацию приводит ТАСС. 

Тарасову задержали 5 сентября в Домодедово. По данным Mash, она провозила 0,4 грамма масла каннабиса в электронном устройстве для курения. Близкие утверждают, что Тарасова недавно вернулась из путешествия по Мальдивам, Европе и Израилю. По статье о контрабанде наркотиков актрисе грозит до семи лет лишения свободы.

