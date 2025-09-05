Задержанную за наркотики актрису Тарасову хотят отправить под домашний арест

Следствие просит отправить актрису Аглаю Тарасову под домашний арест. Ранее звезду сериалов «Беспринципные» и «Интерны» задержали в Домодедово с наркотиками.
«Следствие просит суд в Подмосковье избрать домашний арест актрисе Аглае Тарасовой, задержанной с наркотиками в аэропорту Домодедово», — сообщили правоохранители. Информацию приводит ТАСС.
Тарасову задержали 5 сентября в Домодедово. По данным Mash, она провозила 0,4 грамма масла каннабиса в электронном устройстве для курения. Близкие утверждают, что Тарасова недавно вернулась из путешествия по Мальдивам, Европе и Израилю. По статье о контрабанде наркотиков актрисе грозит до семи лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.