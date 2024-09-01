ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 1 сентября ударили по Белгороду кассетными боеприпасами. В результате атаки есть пострадавшие.
«Как минимум два человека, мама и ребёнок, ранены в результате обстрела Белгорода», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что атаковали российский регион с применением кассетных боеприпасов.
Информацию об ударе подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что, по предварительным данным, ранено восемь мирных жителей, и двое из них — дети.
ВСУ продолжают использовать кассетные боеприпасы для атаки по мирному населению Российской Федерации. Во время последней атаки, которая произошла всего пару дней назад, погибло минимум пять человек, а оказались ранены 37 мирных жителей, шесть из которых — дети. В городе также повреждены два социальных и два коммерческих объекта, три многоквартирных дома, а осколками посечены десять машин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.