ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами, есть пострадавшие

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ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами (архивное фото)
ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами (архивное фото) Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 1 сентября ударили по Белгороду кассетными боеприпасами. В результате атаки есть пострадавшие.

«Как минимум два человека, мама и ребёнок, ранены в результате обстрела Белгорода», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что атаковали российский регион с применением кассетных боеприпасов.

Информацию об ударе подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что, по предварительным данным, ранено восемь мирных жителей, и двое из них — дети.

ВСУ продолжают использовать кассетные боеприпасы для атаки по мирному населению Российской Федерации. Во время последней атаки, которая произошла всего пару дней назад, погибло минимум пять человек, а оказались ранены 37 мирных жителей, шесть из которых — дети. В городе также повреждены два социальных и два коммерческих объекта, три многоквартирных дома, а осколками посечены десять машин.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 1 сентября ударили по Белгороду кассетными боеприпасами. В результате атаки есть пострадавшие. «Как минимум два человека, мама и ребёнок, ранены в результате обстрела Белгорода», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что атаковали российский регион с применением кассетных боеприпасов. Информацию об ударе подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что, по предварительным данным, ранено восемь мирных жителей, и двое из них — дети. ВСУ продолжают использовать кассетные боеприпасы для атаки по мирному населению Российской Федерации. Во время последней атаки, которая произошла всего пару дней назад, погибло минимум пять человек, а оказались ранены 37 мирных жителей, шесть из которых — дети. В городе также повреждены два социальных и два коммерческих объекта, три многоквартирных дома, а осколками посечены десять машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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