Скончался Алексей Кудинович

Народный артист России Алексей Кудинович скончался в возрасте 73 лет
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Алексею Кудиновичу было 73 года Фото:

Народный артист России Алексей Кудинович скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Малом театре, где Кудинович служил с 1973 года.

«Тяжелая утрата для Малого театра — не стало Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», — сообщила пресс-служба Малого театра. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

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Народный артист России Алексей Кудинович скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Малом театре, где Кудинович служил с 1973 года. «Тяжелая утрата для Малого театра — не стало Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», — сообщила пресс-служба Малого театра. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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