Скончался Алексей Кудинович

Алексею Кудиновичу было 73 года
Народный артист России Алексей Кудинович скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Малом театре, где Кудинович служил с 1973 года.
«Тяжелая утрата для Малого театра — не стало Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», — сообщила пресс-служба Малого театра. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
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