Скончался Алексей Кудинович

Народный артист России Алексей Кудинович скончался в возрасте 73 лет

01 сентября 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Алексею Кудиновичу было 73 года Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Народный артист России Алексей Кудинович скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Малом театре, где Кудинович служил с 1973 года. «Тяжелая утрата для Малого театра — не стало Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», — сообщила пресс-служба Малого театра. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист России Алексей Кудинович скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Малом театре, где Кудинович служил с 1973 года. «Тяжелая утрата для Малого театра — не стало Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», — сообщила пресс-служба Малого театра. Сообщение опубликовано в telegram-канале.