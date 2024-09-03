Бегунью Татьяну Томашову лишили серебряной медали Олимпиады в Лондоне

03 сентября 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

CAS аннулировал Томашовой все результаты соревнований из-за обвинений в употреблении допинга Фото: Антон Денисов/РИА Новости Российскую бегунью Татьяну Томашову дисквалифицировали на 10 лет из-за обвинений употреблении допинга, также она была лишена серебряной медали, которую получила на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS). «Татьяну Томашову лишили серебряной медали ОИ-2012 в беге на 1 500 метров», — передает пресс-служба суда. Это связано с тем, что CAS признал спортсменку виновной в употреблении допинга, она была дисквалифицирована на 10 лет. Также дополнительно аннулируют результаты российской спортсменки на соревнованиях в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года. Она будет лишена всех титулов, медалей, наград, призовых и денежных средств. В 2021 году еще одну российскую спортсменку — фигуристку Камилу Валиеву — дисквалифицировали из-за положительной пробы на допинг. Парижская юридическая фирма Pinna Legal, представляющая интересы Валиевой, заявляла о возможности подачи апелляции в Верховный суд Швейцарии против решения CAS о дисквалификации девушки. Однако суд отклонил апелляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскую бегунью Татьяну Томашову дисквалифицировали на 10 лет из-за обвинений употреблении допинга, также она была лишена серебряной медали, которую получила на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS). «Татьяну Томашову лишили серебряной медали ОИ-2012 в беге на 1 500 метров», — передает пресс-служба суда. Это связано с тем, что CAS признал спортсменку виновной в употреблении допинга, она была дисквалифицирована на 10 лет. Также дополнительно аннулируют результаты российской спортсменки на соревнованиях в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года. Она будет лишена всех титулов, медалей, наград, призовых и денежных средств. В 2021 году еще одну российскую спортсменку — фигуристку Камилу Валиеву — дисквалифицировали из-за положительной пробы на допинг. Парижская юридическая фирма Pinna Legal, представляющая интересы Валиевой, заявляла о возможности подачи апелляции в Верховный суд Швейцарии против решения CAS о дисквалификации девушки. Однако суд отклонил апелляцию.