В Керчи задержаны подозреваемые в краже оборудования на 3 млрд для завода

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Клипарт, разное. Екатеринбург, полиция, конвой, мвд россии
Задержанных в Керчи подозреваемых в краже оборудования заключат под стражу Фото:

Сотрудники МВД по Республике Крым в Керчи задержали трех подозреваемых в краже оборудования для цементного завода на сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — заявила Волк в своем telegram-канале.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4, УК РФ, которая предусматривает ответственность за кражу в особо крупном размере. В качестве меры пресечения для задержанных выбрано заключение под стражу.

Ранее в Керчи также был задержан 23-летний гражданин РФ, который передавал секретные данные о дислокации российских средств ПВО ВС РФ спецслужбам Украины. Следователи изъяли у него средства связи, в которых обнаружили переписку с куратором.

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Сотрудники МВД по Республике Крым в Керчи задержали трех подозреваемых в краже оборудования для цементного завода на сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. «Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — заявила Волк в своем telegram-канале. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4, УК РФ, которая предусматривает ответственность за кражу в особо крупном размере. В качестве меры пресечения для задержанных выбрано заключение под стражу. Ранее в Керчи также был задержан 23-летний гражданин РФ, который передавал секретные данные о дислокации российских средств ПВО ВС РФ спецслужбам Украины. Следователи изъяли у него средства связи, в которых обнаружили переписку с куратором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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