В Керчи задержаны подозреваемые в краже оборудования на 3 млрд для завода

Сотрудники МВД по Республике Крым в Керчи задержали трех подозреваемых в краже оборудования для цементного завода на сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — заявила Волк в своем
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4, УК РФ, которая предусматривает ответственность за кражу в особо крупном размере. В качестве меры пресечения для задержанных выбрано заключение под стражу.
Ранее в Керчи также был задержан 23-летний гражданин РФ, который передавал секретные данные о дислокации российских средств ПВО ВС РФ спецслужбам Украины. Следователи изъяли у него средства связи, в которых обнаружили переписку с куратором.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.