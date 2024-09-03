В Керчи задержаны подозреваемые в краже оборудования на 3 млрд для завода

03 сентября 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Задержанных в Керчи подозреваемых в краже оборудования заключат под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники МВД по Республике Крым в Керчи задержали трех подозреваемых в краже оборудования для цементного завода на сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. «Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — заявила Волк в своем telegram-канале . В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4, УК РФ, которая предусматривает ответственность за кражу в особо крупном размере. В качестве меры пресечения для задержанных выбрано заключение под стражу. Ранее в Керчи также был задержан 23-летний гражданин РФ, который передавал секретные данные о дислокации российских средств ПВО ВС РФ спецслужбам Украины. Следователи изъяли у него средства связи, в которых обнаружили переписку с куратором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МВД по Республике Крым в Керчи задержали трех подозреваемых в краже оборудования для цементного завода на сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. «Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — заявила Волк в своем telegram-канале. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4, УК РФ, которая предусматривает ответственность за кражу в особо крупном размере. В качестве меры пресечения для задержанных выбрано заключение под стражу. Ранее в Керчи также был задержан 23-летний гражданин РФ, который передавал секретные данные о дислокации российских средств ПВО ВС РФ спецслужбам Украины. Следователи изъяли у него средства связи, в которых обнаружили переписку с куратором.