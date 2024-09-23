Отказ в экологическом разрешении Серовскому заводу ЧЭМК объяснили неточностями

На Серовском заводе ферросплавов в Свердловской области, входящем в национализированный холдинг Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), отказ в выдаче экологического разрешения 23 сентября связали с неточностями в документах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«Заводу отклонили получение комплексного экологического разрешения из-за неточностей представленных на экспертизу документов. После устранения замечаний будет подано новое заявление», — пояснили URA.RU в компании.
Повторно пакет документации направят в Росприроднадзор в ближайшее время. В настоящий момент действует текущий разрешительный документ, уточнили на заводе.
Об отказе представители надзорного ведомства объявили в середине сентября. Госслужащие сослались на пункт 19 постановления правительства РФ. На основании нормативного документа можно заключить, что отрицательное решение связано с вскрывшимися при проверках нарушениями. Вовремя исправить замечания завод не смог, что послужило причиной для отказа.
Группа «ЧЭМК» национализирована по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение было принят из-за нарушений, допущенных в процессе приватизации. В целях погашения долгов были изъяты земельные участки, принадлежащие семьям Антиповых и Аристовых, которые владели компанией.
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