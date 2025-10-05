«Мы больше не вместе»: жена известного шеф-повара Ивлева заявила о расставании

Жена известного российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия рассказала о том, что они больше не вместе. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала Валерия в соцсетях.
К сообщению женщина прикрепила фотографию, на которой она вместе с Ивлевым держит за руки трехлетнюю дочь Нику. Супруги поженились в 2021 году. Несмотря на 19-летнюю разницу в возрасте они утверждали, что в их жизни царит гармония и взаимопонимание.
Однако информация о разладе в отношениях четы Ивлевых появилась в СМИ еще в июле. Тогда Валерия отметила свой 33-й день рождения без мужа, отметив, что именно так она хотела бы провести торжество. Женщина улетела отдыхать в Париж. Отмечалось, что телеведущий также не поздравил с праздником свою супругу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.