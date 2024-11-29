Пресс-служба Токаева показала, как провожали Путина из Казахстана. Видео

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В Астане прошла Владимир Путин и Кысым-Жомарта Токаева (фото из архива)
В Астане прошла Владимир Путин и Кысым-Жомарта Токаева (фото из архива) Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану 27 ноября. В ходе визита он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также Путин принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошел на следующий день после его прибытия. В telegram-канале пресс-службы администрации президента Казахстана опубликовали кадры, как провожали российского главу.

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Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану 27 ноября. В ходе визита он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также Путин принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошел на следующий день после его прибытия. В telegram-канале пресс-службы администрации президента Казахстана опубликовали кадры, как провожали российского главу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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