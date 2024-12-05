Путин обновил порядок платежей за российский газ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин подписал указ о платежах за российский газ
Владимир Путин подписал указ о платежах за российский газ Фото:

Президент РФ Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. 

«Иностранный покупатель в целях оплаты поставки природного газа производит перевод средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет», — говорится в указе. Оно подписано 5 декабря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.  «Иностранный покупатель в целях оплаты поставки природного газа производит перевод средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет», — говорится в указе. Оно подписано 5 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...