Владимир Путин подписал указ о платежах за российский газ
Президент РФ Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Иностранный покупатель в целях оплаты поставки природного газа производит перевод средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет», — говорится в указе. Оно подписано 5 декабря.
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