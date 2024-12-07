Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в передышке для продолжения боев с российской армией. Такое заявление сделала глава центра поддержки аэроразведки украинских сил Мария Берлинская.
«Мы уже находимся где-то в одиннадцатом раунде, в то время как [ВС РФ] — где-то, условно, в четвертом», — отметила Берлинская в интервью youtube-каналу «Апостроф TV». Ее слова передает «Газета.ру». Она также добавила, что украинские военные «висят на канатах, задыхаются» и им нужна передышка, тогда как российские войска «только набирают обороты». По ее словам, российские военные имеют значительно больше ресурсов и уже успели переорганизоваться, извлекая уроки из прошлых ошибок.
Ранее в НАТО и США отмечали, что сейчас для украинских бойцов ситуация на фронте складывается критическая. Западные СМИ также отмечали, что сейчас Киев постепенно готовится к переговорам по разрешению конфликта.
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