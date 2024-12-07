На Украине попросили о передышке в конфликте с Россией

Глава центра поддержки ВСУ заявила о необходимости передышки
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ВСУ тируется передышка для продолжения боев с ВС РФ, заявила Мария Берлинская
ВСУ тируется передышка для продолжения боев с ВС РФ, заявила Мария Берлинская Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в передышке для продолжения боев с российской армией. Такое заявление сделала глава центра поддержки аэроразведки украинских сил Мария Берлинская.

«Мы уже находимся где-то в одиннадцатом раунде, в то время как [ВС РФ] — где-то, условно, в четвертом», — отметила Берлинская в интервью youtube-каналу «Апостроф TV». Ее слова передает «Газета.ру». Она также добавила, что украинские военные «висят на канатах, задыхаются» и им нужна передышка, тогда как российские войска «только набирают обороты». По ее словам, российские военные имеют значительно больше ресурсов и уже успели переорганизоваться, извлекая уроки из прошлых ошибок.

Ранее в НАТО и США отмечали, что сейчас для украинских бойцов ситуация на фронте складывается критическая. Западные СМИ также отмечали, что сейчас Киев постепенно готовится к переговорам по разрешению конфликта. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в передышке для продолжения боев с российской армией. Такое заявление сделала глава центра поддержки аэроразведки украинских сил Мария Берлинская. «Мы уже находимся где-то в одиннадцатом раунде, в то время как [ВС РФ] — где-то, условно, в четвертом», — отметила Берлинская в интервью youtube-каналу «Апостроф TV». Ее слова передает «Газета.ру». Она также добавила, что украинские военные «висят на канатах, задыхаются» и им нужна передышка, тогда как российские войска «только набирают обороты». По ее словам, российские военные имеют значительно больше ресурсов и уже успели переорганизоваться, извлекая уроки из прошлых ошибок. Ранее в НАТО и США отмечали, что сейчас для украинских бойцов ситуация на фронте складывается критическая. Западные СМИ также отмечали, что сейчас Киев постепенно готовится к переговорам по разрешению конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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