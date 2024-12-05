В офисе Зеленского раскрыли отношение к переговорам с Россией

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак признался, что не рассматривает перспективу проведения переговоров с Россией сугубо в отрицательном ключе. Он уточнил, что не является пессимистом в отношении потенциального мира.
«Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен», — отметил Ермак в интервью газете Telegraph. Интервью размещено на YouTube.
До этого журналисты The Wall Street Journal писали, что Украина в настоящий момент рассматривает возможность подписания мирного соглашения с Россией, передает MK.RU. Накануне и в НАТО, а также в США отмечали критичное положение украинских сил на фронте. В Кремле говорили, что пока оснований для мирного разрешения конфликта с Украиной нет. Однако российская сторона всегда готова начать переговоры с Киевом.
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