В офисе Зеленского раскрыли отношение к переговорам с Россией

Глава офиса Зеленского заявил, что не пессимистичен в вопросе мира с РФ
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Андрей Ермак признался, что не рассматривает подписание мира с Россией пессимистично
Андрей Ермак признался, что не рассматривает подписание мира с Россией пессимистично Фото:

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак признался, что не рассматривает перспективу проведения переговоров с Россией сугубо в отрицательном ключе. Он уточнил, что не является пессимистом в отношении потенциального мира. 

«Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен», — отметил Ермак в интервью газете Telegraph. Интервью размещено на YouTube. 

До этого журналисты The Wall Street Journal писали, что Украина в настоящий момент рассматривает возможность подписания мирного соглашения с Россией, передает MK.RU. Накануне и в НАТО, а также в США отмечали критичное положение украинских сил на фронте. В Кремле говорили, что пока оснований для мирного разрешения конфликта с Украиной нет. Однако российская сторона всегда готова начать переговоры с Киевом.

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Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак признался, что не рассматривает перспективу проведения переговоров с Россией сугубо в отрицательном ключе. Он уточнил, что не является пессимистом в отношении потенциального мира.  «Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен», — отметил Ермак в интервью газете Telegraph. Интервью размещено на YouTube.  До этого журналисты The Wall Street Journal писали, что Украина в настоящий момент рассматривает возможность подписания мирного соглашения с Россией, передает MK.RU. Накануне и в НАТО, а также в США отмечали критичное положение украинских сил на фронте. В Кремле говорили, что пока оснований для мирного разрешения конфликта с Украиной нет. Однако российская сторона всегда готова начать переговоры с Киевом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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