В Перми на восемь часов задерживается отправка рейса авиакомпании UTair в Сургут

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Прибытие воздушного судна в Пермь задерживается
Прибытие воздушного судна в Пермь задерживается Фото:

В Пермском аэропорту почт на сутки задерживается вылет воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» (Utair) в Сургут. По информации Уральской транспортной прокуратуры, это связано с поздним прибытием самолета в Пермь.

«В аэропорту г. Пермь (Б. Савино) задержан к вылету рейс ЮТ 206 по маршруту „Пермь — Сургут“ авиакомпании „ЮТэйр“. Время вылета по расписанию 14:00; расчетное время вылета 22:10. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — информирует прокуратура.

Пассажирам рейса предоставлены напитки и горячее питание. Ранее по этой же причине на 12 часов был задержан вылет рейса из Сургута в Пермь.

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В Пермском аэропорту почт на сутки задерживается вылет воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» (Utair) в Сургут. По информации Уральской транспортной прокуратуры, это связано с поздним прибытием самолета в Пермь. «В аэропорту г. Пермь (Б. Савино) задержан к вылету рейс ЮТ 206 по маршруту „Пермь — Сургут“ авиакомпании „ЮТэйр“. Время вылета по расписанию 14:00; расчетное время вылета 22:10. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — информирует прокуратура. Пассажирам рейса предоставлены напитки и горячее питание. Ранее по этой же причине на 12 часов был задержан вылет рейса из Сургута в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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