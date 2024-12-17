В Перми на восемь часов задерживается отправка рейса авиакомпании UTair в Сургут

В Пермском аэропорту почт на сутки задерживается вылет воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» (Utair) в Сургут. По информации Уральской транспортной прокуратуры, это связано с поздним прибытием самолета в Пермь.
«В аэропорту г. Пермь (Б. Савино) задержан к вылету рейс ЮТ 206 по маршруту „Пермь — Сургут“ авиакомпании „ЮТэйр“. Время вылета по расписанию 14:00; расчетное время вылета 22:10. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — информирует прокуратура.
Пассажирам рейса предоставлены напитки и горячее питание. Ранее по этой же причине на 12 часов был задержан вылет рейса из Сургута в Пермь.
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