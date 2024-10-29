Пермяки застряли в аэропорту Сургута

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Авиакомпания «Ютэйр» массово задерживает рейсы с понедельника
Авиакомпания «Ютэйр» массово задерживает рейсы с понедельника Фото:

В Сургуте на 12 часов задерживают авиарейс до Перми. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту г. Сургут задержан к вылету рейс N 205 авиакомпании „Ютэйр“, следующий в Пермь. Время вылета по расписанию 09 часов 50 минут 29 октября, планируемое время вылета 22 часа 30 минут», — говорится в telegram-канале ведомства.

Причиной задержки в прокуратуре называют «позднее прибытие воздушного судна». Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «Ютэйр» массово задерживает вылеты в ХМАО. Сразу несколько рейсов 28 октября были перенесены в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. 

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В Сургуте на 12 часов задерживают авиарейс до Перми. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «В аэропорту г. Сургут задержан к вылету рейс N 205 авиакомпании „Ютэйр“, следующий в Пермь. Время вылета по расписанию 09 часов 50 минут 29 октября, планируемое время вылета 22 часа 30 минут», — говорится в telegram-канале ведомства. Причиной задержки в прокуратуре называют «позднее прибытие воздушного судна». Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «Ютэйр» массово задерживает вылеты в ХМАО. Сразу несколько рейсов 28 октября были перенесены в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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