Пермяки застряли в аэропорту Сургута

В Сургуте на 12 часов задерживают авиарейс до Перми. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«В аэропорту г. Сургут задержан к вылету рейс N 205 авиакомпании „Ютэйр“, следующий в Пермь. Время вылета по расписанию 09 часов 50 минут 29 октября, планируемое время вылета 22 часа 30 минут», — говорится в telegram-канале ведомства.
Причиной задержки в прокуратуре называют «позднее прибытие воздушного судна». Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «Ютэйр» массово задерживает вылеты в ХМАО. Сразу несколько рейсов 28 октября были перенесены в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.
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