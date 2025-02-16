Можно ли пить вино перед сном

Психолог Мелехин: употребление вина перед сном приведет к частым пробуждениям
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Вино нужно воспринимать как гастрономическое удовольствие, а не как средство для борьбы с эмоциями, заявил Мелехин
Вино нужно воспринимать как гастрономическое удовольствие, а не как средство для борьбы с эмоциями, заявил Мелехин Фото:

Употребление вина перед сном может ухудшить качество сна, несмотря на миф о расслабляющем эффекте алкоголя. Употребление алкогольных напитков за три часа до сна приводит к частым пробуждениям. Об этом рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

«Большая часть людей употребляет вино так — заливают, пьют на стрессе, пьют, чтобы буквально вырубиться, забыться, снять усталость. И надо понимать, что прием вина в таком случае менее чем за три часа до сна становится причиной того, что у человека будут частые пробуждения, плохое качество сна, наличие определенных тревожных сновидений», — передает слова Мелехина aif.ru.

Он добавил, что любой алкоголь, включая вино, воздействует на нервную систему, и хотя некоторым он действительно может предложить временное расслабление, большую часть людей ожидают неприятные последствия. Особенно это касается тех, кто страдает от эмоционального перегруза или тревожных расстройств.

Алкоголь вызывает изменения в структуре сна, включая сокращение фаз быстрого сна. Плюс, злоупотребление даже легкими напитками, такими как вино, может вызвать дыхательные проблемы во сне и усугубить последствия усталости. Важно помнить, что вино лучше воспринимать как гастрономическое удовольствие, а не как способ справиться с эмоциями или заснуть, заключил Мелехин.

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Употребление вина перед сном может ухудшить качество сна, несмотря на миф о расслабляющем эффекте алкоголя. Употребление алкогольных напитков за три часа до сна приводит к частым пробуждениям. Об этом рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин. «Большая часть людей употребляет вино так — заливают, пьют на стрессе, пьют, чтобы буквально вырубиться, забыться, снять усталость. И надо понимать, что прием вина в таком случае менее чем за три часа до сна становится причиной того, что у человека будут частые пробуждения, плохое качество сна, наличие определенных тревожных сновидений», — передает слова Мелехина aif.ru. Он добавил, что любой алкоголь, включая вино, воздействует на нервную систему, и хотя некоторым он действительно может предложить временное расслабление, большую часть людей ожидают неприятные последствия. Особенно это касается тех, кто страдает от эмоционального перегруза или тревожных расстройств. Алкоголь вызывает изменения в структуре сна, включая сокращение фаз быстрого сна. Плюс, злоупотребление даже легкими напитками, такими как вино, может вызвать дыхательные проблемы во сне и усугубить последствия усталости. Важно помнить, что вино лучше воспринимать как гастрономическое удовольствие, а не как способ справиться с эмоциями или заснуть, заключил Мелехин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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