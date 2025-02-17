В поездах «Орлан» Челябинск-Екатеринбург увеличили количество вагонов

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На маршруте во все поезда «Орлан» будет добавлен третий вагон
На маршруте во все поезда «Орлан» будет добавлен третий вагон Фото:

В Челябинске с 17 февраля во все двухвагонные поезда «Орлан» на маршруте между Челябинском и Екатеринбургом будет добавлен третий вагон. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«С сегодняшнего дня во все двухвагонные дизельные поезда „Орлан“ на маршруте Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург добавят третий вагон. Число посадочных мест в поезде вырастет в результате со 133 до 229», — сообщили в пресс-службе.

Всего с пятницы по понедельник поезда выполняют по три рейса в день, а со вторника по четверг — два рейса. Всего за в 2024 году между двумя уральскими столицами «Орланы» перевезли на 40% больше пассажиров по сравнению с 2023 годом. С начала курсирования пригородного маршрута через Верхний Уфалей им воспользовались почти 620 тысяч человек. Тем не менее в социальных сетях пассажиры поезда часто жалуются, что им приходится ехать стоя в переполненных вагонах.

В целом по России сейчас почти 50% железных дорог не электрифицировано. Преимущество поезда «Орлан» в том, что он может эффективно использоваться для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами.

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В Челябинске с 17 февраля во все двухвагонные поезда «Орлан» на маршруте между Челябинском и Екатеринбургом будет добавлен третий вагон. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «С сегодняшнего дня во все двухвагонные дизельные поезда „Орлан“ на маршруте Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург добавят третий вагон. Число посадочных мест в поезде вырастет в результате со 133 до 229», — сообщили в пресс-службе. Всего с пятницы по понедельник поезда выполняют по три рейса в день, а со вторника по четверг — два рейса. Всего за в 2024 году между двумя уральскими столицами «Орланы» перевезли на 40% больше пассажиров по сравнению с 2023 годом. С начала курсирования пригородного маршрута через Верхний Уфалей им воспользовались почти 620 тысяч человек. Тем не менее в социальных сетях пассажиры поезда часто жалуются, что им приходится ехать стоя в переполненных вагонах. В целом по России сейчас почти 50% железных дорог не электрифицировано. Преимущество поезда «Орлан» в том, что он может эффективно использоваться для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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