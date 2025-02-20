Bloomberg: в Кремле не ожидали жестокости от Трампа по отношению к Зеленскому

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В российском руководстве не ожидали настолько резкого тона высказываний Трампа в адрес Зеленского
В российском руководстве не ожидали настолько резкого тона высказываний Трампа в адрес Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Критика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского вызвала удивление в российском руководстве, которое не ожидало такого резкого тона. Об этом сообщил источник в правительстве РФ.

«Даже Кремль был застигнут врасплох резким тоном комментариев Трампа, которые сам президент РФ Владимир Путин не принимал. По словам человека, знакомого с ситуацией, эта критика превзошла все ожидания в Москве о том, что взгляд США на конфликт может быть обращен в пользу России,» — пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Кроме того, российские чиновники испытывают затруднения в понимании переговорной стратегии Трампа и опасаются возможных ловушек и неожиданных поворотов в этом процессе. Тем не менее, по мнению собеседника агентства, Россия должна использовать текущую ситуацию для достижения максимальной выгоды в любых переговорах о завершении конфликта.

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Критика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского вызвала удивление в российском руководстве, которое не ожидало такого резкого тона. Об этом сообщил источник в правительстве РФ. «Даже Кремль был застигнут врасплох резким тоном комментариев Трампа, которые сам президент РФ Владимир Путин не принимал. По словам человека, знакомого с ситуацией, эта критика превзошла все ожидания в Москве о том, что взгляд США на конфликт может быть обращен в пользу России,» — пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Кроме того, российские чиновники испытывают затруднения в понимании переговорной стратегии Трампа и опасаются возможных ловушек и неожиданных поворотов в этом процессе. Тем не менее, по мнению собеседника агентства, Россия должна использовать текущую ситуацию для достижения максимальной выгоды в любых переговорах о завершении конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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