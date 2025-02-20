Bloomberg: в Кремле не ожидали жестокости от Трампа по отношению к Зеленскому

Критика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского вызвала удивление в российском руководстве, которое не ожидало такого резкого тона. Об этом сообщил источник в правительстве РФ.
«Даже Кремль был застигнут врасплох резким тоном комментариев Трампа, которые сам президент РФ Владимир Путин не принимал. По словам человека, знакомого с ситуацией, эта критика превзошла все ожидания в Москве о том, что взгляд США на конфликт может быть обращен в пользу России,» — пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Кроме того, российские чиновники испытывают затруднения в понимании переговорной стратегии Трампа и опасаются возможных ловушек и неожиданных поворотов в этом процессе. Тем не менее, по мнению собеседника агентства, Россия должна использовать текущую ситуацию для достижения максимальной выгоды в любых переговорах о завершении конфликта.
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