Рютте с оптимизмом отреагировал на мирную инициативу Трампа по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимизм в отношении мирной инициативы президента США Дональда Трампа по Украине. Он оценил этот шаг как начало важного процесса сотрудничества с Россией. Об этом Рютте заявил во время своего визита в Словакию.
«Я сам с оптимизмом отношусь к инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что мы должны быть уверены в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, должны быть надежные гарантии безопасности», — сказал Рютте. Его слова передает РИА Новости.
Также генсек Североатлантического альянса заявил о возможности размещения европейских военных для обеспечения гарантий безопасности в рамках будущего мирного соглашения. По его словам, США не планируют направлять американские войска, но в НАТО существует консенсус о необходимости сильных гарантий безопасности для Украины. Эти и другие вопросы обсуждались на недавних встречах в Париже и других европейских столицах, на которых стремились скоординировать поддержку мирного процесса на Украине.
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