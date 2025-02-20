Рютте с оптимизмом отреагировал на мирную инициативу Трампа по Украине

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Рютте заявил, что оптимистично настроен в отношении мирной инициативы Трампа
Рютте заявил, что оптимистично настроен в отношении мирной инициативы Трампа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимизм в отношении мирной инициативы президента США Дональда Трампа по Украине. Он оценил этот шаг как начало важного процесса сотрудничества с Россией. Об этом Рютте заявил во время своего визита в Словакию.

«Я сам с оптимизмом отношусь к инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что мы должны быть уверены в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, должны быть надежные гарантии безопасности», — сказал Рютте. Его слова передает РИА Новости.

Также генсек Североатлантического альянса заявил о возможности размещения европейских военных для обеспечения гарантий безопасности в рамках будущего мирного соглашения. По его словам, США не планируют направлять американские войска, но в НАТО существует консенсус о необходимости сильных гарантий безопасности для Украины. Эти и другие вопросы обсуждались на недавних встречах в Париже и других европейских столицах, на которых стремились скоординировать поддержку мирного процесса на Украине.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимизм в отношении мирной инициативы президента США Дональда Трампа по Украине. Он оценил этот шаг как начало важного процесса сотрудничества с Россией. Об этом Рютте заявил во время своего визита в Словакию. «Я сам с оптимизмом отношусь к инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что мы должны быть уверены в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, должны быть надежные гарантии безопасности», — сказал Рютте. Его слова передает РИА Новости. Также генсек Североатлантического альянса заявил о возможности размещения европейских военных для обеспечения гарантий безопасности в рамках будущего мирного соглашения. По его словам, США не планируют направлять американские войска, но в НАТО существует консенсус о необходимости сильных гарантий безопасности для Украины. Эти и другие вопросы обсуждались на недавних встречах в Париже и других европейских столицах, на которых стремились скоординировать поддержку мирного процесса на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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