Сотрудница киевского банка отказалась обслуживать русскоязычного клиента

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Сотрудница предложила клиенту обратиться в другой банк
Сотрудница предложила клиенту обратиться в другой банк Фото:

В одном из банков Киева сотрудница отказалась обслуживать посетителя, говорящего на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Я думаю, наша беседа окончена», — ответила сотрудница банка, утверждая, что не понимает русский язык. Соответствующее видео публикует «Страна.ua». Сотрудница предложила клиенту обратиться в другое отделение или выбрать другой банк, после чего прекратила общение.

Тем не менее, на опубликованных кадрах слышно, что мужчина свободно владеет как русским, так и украинским языками. Также украинское законодательство не налагает обязательных требований к банковским учреждениям по обслуживанию клиентов исключительно на украинском языке.

Ранее стало известно что власти Украины скоро начнут обсуждение петиции, которая призывает к запрету исполнения и трансляции песен на русском языке на стриминговых сервисах, независимо от национальности артиста. Авторы петиции утверждают, что содержание таких песен может нанести ущерб украинской идентичности и способствовать формированию отрицательного восприятия страны, передает RT.

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В одном из банков Киева сотрудница отказалась обслуживать посетителя, говорящего на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Я думаю, наша беседа окончена», — ответила сотрудница банка, утверждая, что не понимает русский язык. Соответствующее видео публикует «Страна.ua». Сотрудница предложила клиенту обратиться в другое отделение или выбрать другой банк, после чего прекратила общение. Тем не менее, на опубликованных кадрах слышно, что мужчина свободно владеет как русским, так и украинским языками. Также украинское законодательство не налагает обязательных требований к банковским учреждениям по обслуживанию клиентов исключительно на украинском языке. Ранее стало известно что власти Украины скоро начнут обсуждение петиции, которая призывает к запрету исполнения и трансляции песен на русском языке на стриминговых сервисах, независимо от национальности артиста. Авторы петиции утверждают, что содержание таких песен может нанести ущерб украинской идентичности и способствовать формированию отрицательного восприятия страны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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