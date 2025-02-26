Президент Колумбии назвал сделку Украины и США глупостью Зеленского

Президент Колумбии: соглашение по редкоземельным металлам — глупость Зеленского
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Петро отметил, что Украина позволила западным европейцам собой манипулировать
Петро отметил, что Украина позволила западным европейцам собой манипулировать Фото:

Потенциальное подписание договора между Украиной и Соединенными Штатами о разработке полезных ископаемых является глупостью украинского главы Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

«Глупость Зеленского, <...> в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам», — написал Петро в соцсети Х, комментируя новость о возможном достижении Украиной соглашения с Соединенными Штатами в области добычи полезных ископаемых. Он добавил, что украинцы участвуют в боевых действиях против своих славянских соседей, но «отдают Украину американцам».

Ранее Украина дала свое согласие на подписание соглашения с Соединенными Штатами, предусматривающего совместную разработку минеральных ресурсов страны. Киев утвердил новые условия после того, как американская сторона отказалась включать в документ положение о компенсации в размере 500 миллиардов долларов, передает ОТР.

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Потенциальное подписание договора между Украиной и Соединенными Штатами о разработке полезных ископаемых является глупостью украинского главы Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро. «Глупость Зеленского, <...> в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам», — написал Петро в соцсети Х, комментируя новость о возможном достижении Украиной соглашения с Соединенными Штатами в области добычи полезных ископаемых. Он добавил, что украинцы участвуют в боевых действиях против своих славянских соседей, но «отдают Украину американцам». Ранее Украина дала свое согласие на подписание соглашения с Соединенными Штатами, предусматривающего совместную разработку минеральных ресурсов страны. Киев утвердил новые условия после того, как американская сторона отказалась включать в документ положение о компенсации в размере 500 миллиардов долларов, передает ОТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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