Потенциальное подписание договора между Украиной и Соединенными Штатами о разработке полезных ископаемых является глупостью украинского главы Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.
«Глупость Зеленского, <...> в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам», — написал Петро в соцсети Х, комментируя новость о возможном достижении Украиной соглашения с Соединенными Штатами в области добычи полезных ископаемых. Он добавил, что украинцы участвуют в боевых действиях против своих славянских соседей, но «отдают Украину американцам».
Ранее Украина дала свое согласие на подписание соглашения с Соединенными Штатами, предусматривающего совместную разработку минеральных ресурсов страны. Киев утвердил новые условия после того, как американская сторона отказалась включать в документ положение о компенсации в размере 500 миллиардов долларов, передает ОТР.
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