В Петербурге 700 детей-сирот получат квартиры для комфортного проживания

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Сертификаты могут быть использованы для погашения ипотечного кредита
Сертификаты могут быть использованы для погашения ипотечного кредита Фото:

На федеральном уровне была введена мера поддержки детей-сирот старше 23 лет, которая предусматривает выдачу сертификатов на приобретение жилых помещений. В Санкт-Петербурге планируют предоставить 700 квартир детям-сиротам для проживания. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского жилищного комитета.

«Состоялось первое заседание межведомственной комиссии, на котором были рассмотрены заявления лиц из числа детей-сирот старше 23 лет на получение сертификатов для приобретения жилых помещений. Предоставлением сертификатов и согласованием условий сделок занимается Жилищный комитет», — написали в пресс-службе петербургского жилищного комитета в официальной группе «ВКонтакте».

Сертификаты предоставляются лицам, подтвердившим свое право на жилье через администрацию района. Кандидаты должны иметь стабильный доход не ниже прожиточного минимума и отсутствие судимости или заболеваний, которые могут помешать ведению самостоятельного хозяйства. Сертификаты могут быть использованы не только для покупки квартиры, но и для погашения ипотечного кредита. Однако приобретаемое жилье должно быть согласовано с Жилищным комитетом, и на него устанавливается трехлетнее ограничение на отчуждение, что предотвращает спекулятивные сделки.

В бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год предусмотрено 34,2 миллиона рублей на выдачу сертификатов, что позволит обеспечить жильем 6 человек. Кроме того, город планирует предоставить 700 квартир детям-сиротам, оборудованных всем необходимым для комфортного проживания. Для подачи заявления на получение сертификата необходимо обратиться через Единый портал государственных услуг. Решения принимаются межведомственной комиссией.

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На федеральном уровне была введена мера поддержки детей-сирот старше 23 лет, которая предусматривает выдачу сертификатов на приобретение жилых помещений. В Санкт-Петербурге планируют предоставить 700 квартир детям-сиротам для проживания. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского жилищного комитета. «Состоялось первое заседание межведомственной комиссии, на котором были рассмотрены заявления лиц из числа детей-сирот старше 23 лет на получение сертификатов для приобретения жилых помещений. Предоставлением сертификатов и согласованием условий сделок занимается Жилищный комитет», — написали в пресс-службе петербургского жилищного комитета в официальной группе «ВКонтакте». Сертификаты предоставляются лицам, подтвердившим свое право на жилье через администрацию района. Кандидаты должны иметь стабильный доход не ниже прожиточного минимума и отсутствие судимости или заболеваний, которые могут помешать ведению самостоятельного хозяйства. Сертификаты могут быть использованы не только для покупки квартиры, но и для погашения ипотечного кредита. Однако приобретаемое жилье должно быть согласовано с Жилищным комитетом, и на него устанавливается трехлетнее ограничение на отчуждение, что предотвращает спекулятивные сделки. В бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год предусмотрено 34,2 миллиона рублей на выдачу сертификатов, что позволит обеспечить жильем 6 человек. Кроме того, город планирует предоставить 700 квартир детям-сиротам, оборудованных всем необходимым для комфортного проживания. Для подачи заявления на получение сертификата необходимо обратиться через Единый портал государственных услуг. Решения принимаются межведомственной комиссией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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