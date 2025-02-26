В Петербурге 700 детей-сирот получат квартиры для комфортного проживания

На федеральном уровне была введена мера поддержки детей-сирот старше 23 лет, которая предусматривает выдачу сертификатов на приобретение жилых помещений. В Санкт-Петербурге планируют предоставить 700 квартир детям-сиротам для проживания. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского жилищного комитета.
«Состоялось первое заседание межведомственной комиссии, на котором были рассмотрены заявления лиц из числа детей-сирот старше 23 лет на получение сертификатов для приобретения жилых помещений. Предоставлением сертификатов и согласованием условий сделок занимается Жилищный комитет», — написали в пресс-службе петербургского жилищного комитета в официальной группе «ВКонтакте».
Сертификаты предоставляются лицам, подтвердившим свое право на жилье через администрацию района. Кандидаты должны иметь стабильный доход не ниже прожиточного минимума и отсутствие судимости или заболеваний, которые могут помешать ведению самостоятельного хозяйства. Сертификаты могут быть использованы не только для покупки квартиры, но и для погашения ипотечного кредита. Однако приобретаемое жилье должно быть согласовано с Жилищным комитетом, и на него устанавливается трехлетнее ограничение на отчуждение, что предотвращает спекулятивные сделки.
В бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год предусмотрено 34,2 миллиона рублей на выдачу сертификатов, что позволит обеспечить жильем 6 человек. Кроме того, город планирует предоставить 700 квартир детям-сиротам, оборудованных всем необходимым для комфортного проживания. Для подачи заявления на получение сертификата необходимо обратиться через Единый портал государственных услуг. Решения принимаются межведомственной комиссией.
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