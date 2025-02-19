ВС РФ отразили попытку ВСУ вернуть контроль над курским Свердликово

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ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Свердликово и развивают тактический успех
ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Свердликово и развивают тактический успех Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия отбила несколько контратак ВСУ на село Свердликово в Курской области, предпринятых после его освобождения. Об этом сообщил военкор Юрий Подоляка.

«После занятия нами Свердликово, противник предпринял несколько попыток вернуть контроль над селом. Атаки эти были ожидаемы, а потому они были легко отбиты», — написал Юрий Подоляка в своем telegram-канале. 

Он отметил, что для закрепления успеха в данном населенном пункте и создания плацдарма для дальнейшего освобождения региона, ВС РФ двигаются по долине реки Локня и в направлении сел Новенькое и Лебедевка. Также российские бойцы отразили украинскую атаку в районе села Черкасская Конопелька. 

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Российская армия отбила несколько контратак ВСУ на село Свердликово в Курской области, предпринятых после его освобождения. Об этом сообщил военкор Юрий Подоляка. «После занятия нами Свердликово, противник предпринял несколько попыток вернуть контроль над селом. Атаки эти были ожидаемы, а потому они были легко отбиты», — написал Юрий Подоляка в своем telegram-канале.  Он отметил, что для закрепления успеха в данном населенном пункте и создания плацдарма для дальнейшего освобождения региона, ВС РФ двигаются по долине реки Локня и в направлении сел Новенькое и Лебедевка. Также российские бойцы отразили украинскую атаку в районе села Черкасская Конопелька. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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