ВС РФ отразили попытку ВСУ вернуть контроль над курским Свердликово

Российская армия отбила несколько контратак ВСУ на село Свердликово в Курской области, предпринятых после его освобождения. Об этом сообщил военкор Юрий Подоляка.
«После занятия нами Свердликово, противник предпринял несколько попыток вернуть контроль над селом. Атаки эти были ожидаемы, а потому они были легко отбиты», — написал Юрий Подоляка в своем telegram-канале.
Он отметил, что для закрепления успеха в данном населенном пункте и создания плацдарма для дальнейшего освобождения региона, ВС РФ двигаются по долине реки Локня и в направлении сел Новенькое и Лебедевка. Также российские бойцы отразили украинскую атаку в районе села Черкасская Конопелька.
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