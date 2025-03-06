Российским школьникам хотят дать больше времени на сдачу ЕГЭ

Необходимо увеличить время на сдачу ЕГЭ из-за недостатка времени у школьников для выполнения заданий. С таким обращением к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.
«Считаем необходимым внести изменения в регламент проведения ЕГЭ, увеличив время на выполнение экзаменационных заданий», — говорится в тексте обращения. Отмечается, что продолжительность ЕГЭ сейчас составляет от 180 до 235 минут в зависимости от предмета, и предложили увеличить время на выполнение заданий, особенно по математике и физике, до 4,5-5 часов.
Это изменение, по их мнению, поможет выпускникам лучше продемонстрировать свои знания без стресса, вызванного нехваткой времени, что повысит объективность оценивания. Авторы обращения просят рассмотреть данную инициативу и внести соответствующие изменения.
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