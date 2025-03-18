Путин назвал точное число санкций против России

Путин: против России введено 28595 санкций
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Против России введено 28595 санкций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП в Москве. «В отношении российских юридических и физических лиц введено 28595 санкций, это больше, чем против всех остальных вместе взятых», — сказал Путин. Он призвал расценивать санкции не как временную меру, а как механизмы давления. И даже если санкции ослабят, найдется другой способ давить на Россию, предупредил Путин.

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Против России введено 28595 санкций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП в Москве. «В отношении российских юридических и физических лиц введено 28595 санкций, это больше, чем против всех остальных вместе взятых», — сказал Путин. Он призвал расценивать санкции не как временную меру, а как механизмы давления. И даже если санкции ослабят, найдется другой способ давить на Россию, предупредил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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