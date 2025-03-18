Путин назвал точное число санкций против России

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новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Против России введено 28595 санкций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП в Москве. «В отношении российских юридических и физических лиц введено 28595 санкций, это больше, чем против всех остальных вместе взятых», — сказал Путин. Он призвал расценивать санкции не как временную меру, а как механизмы давления. И даже если санкции ослабят, найдется другой способ давить на Россию, предупредил Путин.
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