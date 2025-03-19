Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова. Об этом сообщили в Минфине Королевства.
«На Фархада Ахмедова более не распространяются заморозка активов или запрет на оказание трастовых услуг», — передает сообщение ТАСС. Фархад Ахмедов является бывшим владельцем газодобывающей компании «Нортгаз». Имеет гражданства России и Азербайджана.
Под санкциями Британии Ахмедов находился с апреля 2022 года. Активы бизнесмена были заморожены. Сообщается, что в мае 2024 года санкции с Ахмедова снял суд ЕС в Люксембурге.
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