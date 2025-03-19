Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова
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Британия сняла санкции с экс-владельца «Нортгаза»
Британия сняла санкции с экс-владельца «Нортгаза» Фото:
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Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова. Об этом сообщили в Минфине Королевства.

«На Фархада Ахмедова более не распространяются заморозка активов или запрет на оказание трастовых услуг», — передает сообщение ТАСС. Фархад Ахмедов является бывшим владельцем газодобывающей компании «Нортгаз». Имеет гражданства России и Азербайджана. 

Под санкциями Британии Ахмедов находился с апреля 2022 года. Активы бизнесмена были заморожены. Сообщается, что в мае 2024 года санкции с Ахмедова снял суд ЕС в Люксембурге. 

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Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова. Об этом сообщили в Минфине Королевства. «На Фархада Ахмедова более не распространяются заморозка активов или запрет на оказание трастовых услуг», — передает сообщение ТАСС. Фархад Ахмедов является бывшим владельцем газодобывающей компании «Нортгаз». Имеет гражданства России и Азербайджана.  Под санкциями Британии Ахмедов находился с апреля 2022 года. Активы бизнесмена были заморожены. Сообщается, что в мае 2024 года санкции с Ахмедова снял суд ЕС в Люксембурге. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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