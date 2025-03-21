Герасимов поставил срочную задачу бойцам СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов лично проверил, как бойцы РФ из группировки «Центр» выполняют боевые задачи на красноармейском направлении. По итогу он поручил бойцам ряд задачи по дальнейшему продвижению. Об этом сообщили URA.RU.
«Начальник Генерального штаба [Герасимов] подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск „Центр“ и поставил задачи на дальнейшие действия», — отмечает Минобороны РФ. Сообщение передает корреспондент агентства.
Недавно российский президент Владимир Путин лично отправился в Курскую область. Там он встретился с Герасимовым и обсудил обстановку в регионе.
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