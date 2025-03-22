Стал легендой бокса, ушел проповедовать и вернулся с победой в 45 лет: умер чемпион мира Джордж Форман

В возрасте 76 лет ушел из жизни олимпийский чемпион по боксу, двукратный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман. Он по праву считается настоящей легендой бокса, став самым возрастным боксером достигшим этого статуса — в 45 лет. Причем до этого он на долгие годы ушел из спорта, посвятив свою жизнь религии после всего лишь второго поражения в 1977 году, которое, однако, практически сломило его дух.
Тогда, сидя в раздевалке, спортсмен принимает главное решение в своей жизни — прийти к Богу. Это стало главным делом жизни, помимо спорта, для бывшего уличного бандита, прожившего все детство в нищете. URA.RU рассказывает, как жил «Большой Джордж», который мог потерять все, но приобрел главное — смысл жизни.
Бедный ребенок из Техаса с наклонностью к насилию
Джордж Форман родился 10 января 1949 года в городе Маршалл, штат Техас. Он был из многодетной бедной семьи. Его и шестерых братьев и сестер воспитывала мать-одиночка. После переезда в Хьюстон вместе с семьей Форман будучи ребенком был вынужден буквально выживать на улицах, пробивая себе путь к успеху кулаками.
Впрочем сам Форман не отличался скромным характером и с удовольствием избивал своих сверстников. Уже к 15 годам мальчик окончательно бросил школу и ударился в бандитизм. Однако уже спустя год произошло то, что, как писал спустя годы сам Форман, спасло его «от сточной канавы».
Программа помощи неблагополучным подросткам — билет в новую жизнь
В 60-е годы США сталкивались с огромной проблемой, связанной с бедностью среди молодежи. Для того, чтобы решить эту проблему, а также организовать потенциальные военные кадры, которые можно было бы направить для участия в войне во Вьетнаме, в 1964 году была создана программа адаптационной помощи Job Corps, финансируемая министерством труда США.
Она предлагала бесплатное образование и профессиональную подготовку молодым людям в возрасте от 16 до 24 лет. Именно эта программа и стала билетом в лучшую жизнь для Джорджа Формана.
От уличных драк в профессиональный спорт
После того, как в 16 лет на Формана вышли представители Job Corps, молодой парень переехал в Калифорнию, где познакомился с Доком Броддусом, консультантом программы и по совместительству — тренером по боксу. Именно Броддус уговорил Формана заняться спортом.
После начала тренировок в боксерском зале Форман быстро достиг значительных успехов в любительском боксе. Вершиной его любительской карьеры стали Олимпийские игры 1968 года в Мехико, где он завоевал золотую медаль уже в своем 25-м бою на любительском уровне. Форман привлек широкое внимание, когда после победы махал американским флагом.
«Мой поступок был наполнен глубоким патриотизмом; находясь на Олимпиаде, невозможно было не почувствовать усиленную любовь к своей стране», — написал Форман в своей автобиографии "By George". При этом для Формана это был не просто патриотический акт, а выражение собственной идентичности. Тогда на всю страну Джордж Форман показал, что он — американец.
Ярко блестел на спортивном небосклоне...
Джордж Форман стал чемпионом мира в тяжелом весе, одержав победу над Джо Фрейзером 22 января 1973 года в Кингстоне, Ямайка. Этот бой стал значимым событием в истории бокса, так как Форман смог шесть раз отправить Фрейзера в нокдаун и победить его техническим нокаутом во втором раунде. Бой привлек беспрецедентное количество зрителей, поскольку впервые транслировался на канале HBO Boxing.
Перед поединком Фрейзер считался фаворитом, однако Форман доказал свое превосходство, быстро завершив бой. Перед боем Фрейзер был фаворитом, но Форман шесть раз отправил его в нокдаун на пути к нокауту во втором раунде. Это стало одним из самых ярких моментов в карьере Формана.
После завоевания чемпионского титула Форман защитил его дважды, победив Хосе Романа и Кена Нортона. Эти победы упрочили его репутацию как одного из самых сильных боксеров того времени и подготовили почву для легендарного поединка с Мухаммедом Али, известного как «Грохот в джунглях».
...перед сокрушительным падением
В октябре 1974 года Джордж Форман вышел на бой против настоящей легенды бокса Мохаммеда Али. Однако тот на момент боя воспринимался больше как аутсайдер в глазах общественности по политическим причинам. Бой с Али стал первым для Формана, который он проиграл.
Джордж Форман, описывая тот бой, говорил о своем удивлении и разочаровании от неожиданного исхода. «Я был сильным бойцом-тяжеловесом, — сказал Форман агентству Reuters в 2007 году. — Я был машиной для нанесения ударов, и это был первый раз, когда я выложился по полной, и ничего не сработало».
В ходе поединка Али применил тактику «rope-a-dope», лежа у канатов и позволяя Форману наносить удары, пока тот не измотался. В итоге, это позволило Али совершить нокаут в восьмом раунде, восстановив свою репутацию и доказав свое мастерство.
Поражение опустошило Формана. Он взял годичный перерыв, прежде чем вернуться на ринг, а затем, после второго профессионального поражения от Джимми Янга в 1977 году в Пуэрто-Рико, вышел на пенсию в 1977 году, чтобы стать рукоположенным служителем в Церкви Господа Иисуса Христа. Именно сидя в раздевалке после второго профессионального поражения он принимает решение уйти в религию.
Путь к Богу стал спасением
Форман был рукоположен в сан священника и начал проповедовать в Хьюстоне, штат Техас. В 1980 году он основал Церковь Господа Иисуса Христа, а через четыре года — молодежный и общественный центр. Эти учреждения стали важным направлением его деятельности, направленным на помощь молодежи и обществу.
К середине 1980-х годов Форман столкнулся с финансовыми трудностями, что подтолкнуло его к возвращению в профессиональный бокс в 1987 году после десятилетнего перерыва. В первую очередь Форман вернулся в спорт, чтобы не дать закрыть общественный центр, который он основал.
Легендарное возвращение и почетный статус
Возвращение в профессиональный бокс оказалось успешным для Джорджа Формана. Он выиграл 24 боя подряд, что существенно улучшило его материальное положение и позволило продолжить поддержку своих общественных проектов. Тогда Форман сделал еще один перерыв.
Однако уже год спустя, 5 ноября 1994 года, он встретился с новым чемпионом Майклом Мурером и нокаутировал его в 10-м раунде. С этой победой, в возрасте 45 лет, Форман стал самым великовозрастным бойцом, когда-либо завоевавшим корону в тяжелом весе, а также боксером с наибольшим временем между одним чемпионатом мира и следующим.
В конечном итоге Форман ушел на пенсию, продолжая посвящать все свое время семье и Церкви. Последний бой боксера состоялся в 1997 году, так он завершил карьеру с профессиональным рекордом из 76 побед и пяти поражений.
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