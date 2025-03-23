Российских туристов просят избегать поездок в Южную Корею из-за пожаров

Российских туристов призывают избегать поездок в районы Южной Кореи, охваченные масштабными пожарами, сообщают telegram-каналы. Пожары, вспыхнувшие в уезде Санчхон провинции Кенсан, уже привели к четырем смертям и десяткам пострадавших, а также к эвакуации более 1,5 тысячи человек.
«Российских туристов просят воздержаться от путешествий к районам Южной Кореи, где сейчас бушуют сильные пожары. На ближайшее время все рейсы из России в страну заполнены — там начался высокий сезон из-за цветения сакуры», — пишет terlegram-канал Shot. Власти страны объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за национального бедствия в юго-восточных регионах.
В Южной Корее пожары также охватили известные национальные парки и территории, расположенные вблизи значимых достопримечательностей и религиозных объектов. Представители Ассоциации туроператоров России сообщили, что внимательно следят за развитием событий. По их данным, на текущий момент не зафиксировано снижение спроса на туры в Южную Корею. Туристам, уже находящимся в стране, рекомендуется избегать районов, непосредственно затронутых пожарами.
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