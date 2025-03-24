Эксперты назвали две главные угрозы для урожая в 2025 году

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) обновил свои прогнозы относительно урожая пшеницы в России на 2025 год, увеличив его на 1,5 млн тонн. Об этом сообщил генеральный директор ИКАРа Дмитрий Рылько. Однако существуют и риски для будущего урожая: жаркая погода и возвращение заморозков.
«Прогнозная „вилка“ повышена до 78,5-82,5-86,5 млн тонн с прежних 77-81-85 млн тонн», — заявил Рылько, его слова передает «Интерфакс». Средняя ожидаемая цифра по сбору зерна теперь равна 82,5 млн тонн.
Он отметил, что благоприятные условия зимней вегетации на юге России и прохладная ранняя весна положительно повлияли на состояние озимой пшеницы в основных регионах ее выращивания. Это послужило причиной для пересмотра прогноза по сбору зерна в сторону увеличения. Тем не менее, по мнению Рылько, риски для будущего урожая все еще остаются высокими. Основными факторами риска он назвал возможное наступление жаркой и сухой погоды в оставшуюся часть вегетационного периода, а также риск возвращения заморозков.
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