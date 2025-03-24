Эксперты назвали две главные угрозы для урожая в 2025 году

ИКАР на 1,5 млн тонн увеличил прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогноз сбора пшеницы в 2025 году поднялся на миллионы тонн
Прогноз сбора пшеницы в 2025 году поднялся на миллионы тонн Фото:

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) обновил свои прогнозы относительно урожая пшеницы в России на 2025 год, увеличив его на 1,5 млн тонн. Об этом сообщил генеральный директор ИКАРа Дмитрий Рылько. Однако существуют и риски для будущего урожая: жаркая погода и возвращение заморозков. 

«Прогнозная „вилка“ повышена до 78,5-82,5-86,5 млн тонн с прежних 77-81-85 млн тонн», — заявил Рылько, его слова передает «Интерфакс». Средняя ожидаемая цифра по сбору зерна теперь равна 82,5 млн тонн.

Он отметил, что благоприятные условия зимней вегетации на юге России и прохладная ранняя весна положительно повлияли на состояние озимой пшеницы в основных регионах ее выращивания. Это послужило причиной для пересмотра прогноза по сбору зерна в сторону увеличения. Тем не менее, по мнению Рылько, риски для будущего урожая все еще остаются высокими. Основными факторами риска он назвал возможное наступление жаркой и сухой погоды в оставшуюся часть вегетационного периода, а также риск возвращения заморозков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) обновил свои прогнозы относительно урожая пшеницы в России на 2025 год, увеличив его на 1,5 млн тонн. Об этом сообщил генеральный директор ИКАРа Дмитрий Рылько. Однако существуют и риски для будущего урожая: жаркая погода и возвращение заморозков.  «Прогнозная „вилка“ повышена до 78,5-82,5-86,5 млн тонн с прежних 77-81-85 млн тонн», — заявил Рылько, его слова передает «Интерфакс». Средняя ожидаемая цифра по сбору зерна теперь равна 82,5 млн тонн. Он отметил, что благоприятные условия зимней вегетации на юге России и прохладная ранняя весна положительно повлияли на состояние озимой пшеницы в основных регионах ее выращивания. Это послужило причиной для пересмотра прогноза по сбору зерна в сторону увеличения. Тем не менее, по мнению Рылько, риски для будущего урожая все еще остаются высокими. Основными факторами риска он назвал возможное наступление жаркой и сухой погоды в оставшуюся часть вегетационного периода, а также риск возвращения заморозков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...