Зеленский: следующим этапом для Украины станет унизительный мир

Унизительный мир для Украины с изоляцией страны и невыгодными условиями для мира не является вероятным исходом текущего конфликта. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина <...> останется сама по себе и если наши партнеры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадет в депрессию... Я не верю, что так будет», — заявил Зеленский в интервью журналу Time.
Он добавил, что подобный исход для страны был бы равносилен предательству со стороны украинских союзников. По словам Владимира Зеленского, вероятность подобного стремится к нулю.
Ранее лидер Украины сообщил, что в ходе встречи с представителями США 25 марта были достигнуты договоренности о безопасности в Черном море и введен запрет на удары по энергетической инфраструктуре Украины и России. По словам Зеленского, в случае нарушения договора с российской стороны, Киев обратится к американским властям за новым вооружением, пишет 360.ru.
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