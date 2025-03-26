Зеленский: следующим этапом для Украины станет унизительный мир

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Зеленский не верит, что конфликт на Украине закончится унизительным миром для страны
Зеленский не верит, что конфликт на Украине закончится унизительным миром для страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Унизительный мир для Украины с изоляцией страны и невыгодными условиями для мира не является вероятным исходом текущего конфликта. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина <...> останется сама по себе и если наши партнеры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадет в депрессию... Я не верю, что так будет», — заявил Зеленский в интервью журналу Time.

Он добавил, что подобный исход для страны был бы равносилен предательству со стороны украинских союзников. По словам Владимира Зеленского, вероятность подобного стремится к нулю. 

Ранее лидер Украины сообщил, что в ходе встречи с представителями США 25 марта были достигнуты договоренности о безопасности в Черном море и введен запрет на удары по энергетической инфраструктуре Украины и России. По словам Зеленского, в случае нарушения договора с российской стороны, Киев обратится к американским властям за новым вооружением, пишет 360.ru. 

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Унизительный мир для Украины с изоляцией страны и невыгодными условиями для мира не является вероятным исходом текущего конфликта. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. «Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина <...> останется сама по себе и если наши партнеры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадет в депрессию... Я не верю, что так будет», — заявил Зеленский в интервью журналу Time. Он добавил, что подобный исход для страны был бы равносилен предательству со стороны украинских союзников. По словам Владимира Зеленского, вероятность подобного стремится к нулю.  Ранее лидер Украины сообщил, что в ходе встречи с представителями США 25 марта были достигнуты договоренности о безопасности в Черном море и введен запрет на удары по энергетической инфраструктуре Украины и России. По словам Зеленского, в случае нарушения договора с российской стороны, Киев обратится к американским властям за новым вооружением, пишет 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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