В петербургском Пулково женщина пыталась улететь за границу с чужим паспортом

В питерском аэропорту Пулково женщина пыталась вылететь за границу, используя заграничный паспорт, принадлежащий одному из ее родственников. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
«В отношении гражданки России возбудили уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы», — сообщили в ведомстве. Сотрудники Погрануправления ФСБ обнаружили несоответствие предъявленного документа личности пассажирки. В результате было установлено, что документы принадлежат не ей.
После инцидента Пограничное управление напомнило гражданам о серьезности таких нарушений. Женщине может грозить наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ сроком до двух лет или лишение свободы на аналогичный период.
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