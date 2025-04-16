16 апреля 2025

В петербургском Пулково женщина пыталась улететь за границу с чужим паспортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ обнаружили несоответствие предъявленного документа личности пассажирки
Сотрудники ФСБ обнаружили несоответствие предъявленного документа личности пассажирки Фото:

В питерском аэропорту Пулково женщина пыталась вылететь за границу, используя заграничный паспорт, принадлежащий одному из ее родственников. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

«В отношении гражданки России возбудили уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы», — сообщили в ведомстве. Сотрудники Погрануправления ФСБ обнаружили несоответствие предъявленного документа личности пассажирки. В результате было установлено, что документы принадлежат не ей.

После инцидента Пограничное управление напомнило гражданам о серьезности таких нарушений. Женщине может грозить наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ сроком до двух лет или лишение свободы на аналогичный период.

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В питерском аэропорту Пулково женщина пыталась вылететь за границу, используя заграничный паспорт, принадлежащий одному из ее родственников. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. «В отношении гражданки России возбудили уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы», — сообщили в ведомстве. Сотрудники Погрануправления ФСБ обнаружили несоответствие предъявленного документа личности пассажирки. В результате было установлено, что документы принадлежат не ей. После инцидента Пограничное управление напомнило гражданам о серьезности таких нарушений. Женщине может грозить наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ сроком до двух лет или лишение свободы на аналогичный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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