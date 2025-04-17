Ушаков о будущем моратория на удары по энергетике Украины: РФ подаст сигнал США

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Ушаков заявил, что обсуждать тему моратория нужно именно с американцами
Ушаков заявил, что обсуждать тему моратория нужно именно с американцами Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия отправит США сигнал по поводу судьбы моратория на удары энергетике, действие которого в скором времени истекает. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«До американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», — сказал Ушаков. Его слова привел «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия проанализирует результаты 30-дневного моратория на удары по энергообъектам с учетом его неоднократных нарушений со стороны Украины. По итогам этого анализа Москва обменяется своими выводами с США, после чего окончательное решение о дальнейших действиях примет президент страны Владимир Путин. При этом Москва запросила проведение закрытых консультаций Совбеза ООН по нарушениям киевским режимом соглашения.

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Россия отправит США сигнал по поводу судьбы моратория на удары энергетике, действие которого в скором времени истекает. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «До американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», — сказал Ушаков. Его слова привел «Интерфакс». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия проанализирует результаты 30-дневного моратория на удары по энергообъектам с учетом его неоднократных нарушений со стороны Украины. По итогам этого анализа Москва обменяется своими выводами с США, после чего окончательное решение о дальнейших действиях примет президент страны Владимир Путин. При этом Москва запросила проведение закрытых консультаций Совбеза ООН по нарушениям киевским режимом соглашения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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