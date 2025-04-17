Ушаков о будущем моратория на удары по энергетике Украины: РФ подаст сигнал США

Россия отправит США сигнал по поводу судьбы моратория на удары энергетике, действие которого в скором времени истекает. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«До американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», — сказал Ушаков. Его слова привел «Интерфакс».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия проанализирует результаты 30-дневного моратория на удары по энергообъектам с учетом его неоднократных нарушений со стороны Украины. По итогам этого анализа Москва обменяется своими выводами с США, после чего окончательное решение о дальнейших действиях примет президент страны Владимир Путин. При этом Москва запросила проведение закрытых консультаций Совбеза ООН по нарушениям киевским режимом соглашения.
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