Пять сотрудников полиции пострадали в Горловке из-за украинского обстрела

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Сотрудники полиции госпитализированы с легкими травмами
Сотрудники полиции госпитализированы с легкими травмами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате артиллерийского удара, нанесенного Вооруженными силами Украины с применением тяжелого вооружения по Горловке, пострадали пятеро сотрудников полиции, а также мирные жители. Об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

«29 апреля представители вооруженных формирований Украины в очередной раз применили тяжелое вооружение в центральной части Горловки. В результате артиллерийского обстрела были повреждены несколько многоэтажных зданий, пострадали мирные жители и пять сотрудников полиции», — сказано в сообщении ведомства. Сотрудники правоохранительных органов получили незначительные травмы и были направлены в медицинское учреждение, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что а результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины, пострадали 16 мирных жителей. Среди раненых оказался годовалый ребенок.

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В результате артиллерийского удара, нанесенного Вооруженными силами Украины с применением тяжелого вооружения по Горловке, пострадали пятеро сотрудников полиции, а также мирные жители. Об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики. «29 апреля представители вооруженных формирований Украины в очередной раз применили тяжелое вооружение в центральной части Горловки. В результате артиллерийского обстрела были повреждены несколько многоэтажных зданий, пострадали мирные жители и пять сотрудников полиции», — сказано в сообщении ведомства. Сотрудники правоохранительных органов получили незначительные травмы и были направлены в медицинское учреждение, где им предоставляется необходимая медицинская помощь. Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что а результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины, пострадали 16 мирных жителей. Среди раненых оказался годовалый ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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