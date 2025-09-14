США переключатся на новые страны после провала санкций против России

Сенатор Грэм*: санкции США против России не сработали
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США меняет курс на Индию, Бразилию и Китай из-за неудачи с санкциями против России, сообщил Грэм*
США меняет курс на Индию, Бразилию и Китай из-за неудачи с санкциями против России, сообщил Грэм* Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские санкции в отношении России не возымели действия, поэтому Вашингтон готовит новый пакет против Китая, Индии и Бразилии. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). 

«Позвольте мне сказать вам, что [новый] законопроект [о санкциях] не направлен против Путина. Он направлен против Китая, Индии, Бразилии и других стран, которые поддерживают его, покупая дешевую российскую нефть и газ», — заявил Грэм в эфире NBC News.

Сенатор отметил, что американская сторона недовольна тем, что европейские страны по-прежнему «не хотят идти по этому пути». По его словам, пришло время европейцам принять подход экс-президента США Дональда Трампа и ввести тарифы против тех, кто покупает российские энергоресурсы.

Как сообщает портал Axios, Грэм пытается убедить Белый дом поддержать законопроект, который предусматривает вторичные санкции против торговых партнеров России, включая импортные пошлины в размере 500% на товары из этих стран. Инициативу уже поддержали более 80 сенаторов из 100.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к государствам—членам НАТО с призывом прекратить закупки российской нефти. По мнению экспертов, подобная инициатива может рассматриваться как элемент его стратегии по отсрочке введения новых антироссийских санкций со стороны западных стран.

*Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские санкции в отношении России не возымели действия, поэтому Вашингтон готовит новый пакет против Китая, Индии и Бразилии. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).  «Позвольте мне сказать вам, что [новый] законопроект [о санкциях] не направлен против Путина. Он направлен против Китая, Индии, Бразилии и других стран, которые поддерживают его, покупая дешевую российскую нефть и газ», — заявил Грэм в эфире NBC News. Сенатор отметил, что американская сторона недовольна тем, что европейские страны по-прежнему «не хотят идти по этому пути». По его словам, пришло время европейцам принять подход экс-президента США Дональда Трампа и ввести тарифы против тех, кто покупает российские энергоресурсы. Как сообщает портал Axios, Грэм пытается убедить Белый дом поддержать законопроект, который предусматривает вторичные санкции против торговых партнеров России, включая импортные пошлины в размере 500% на товары из этих стран. Инициативу уже поддержали более 80 сенаторов из 100. Ранее президент США Дональд Трамп обратился к государствам—членам НАТО с призывом прекратить закупки российской нефти. По мнению экспертов, подобная инициатива может рассматриваться как элемент его стратегии по отсрочке введения новых антироссийских санкций со стороны западных стран. *Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...