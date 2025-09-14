США переключатся на новые страны после провала санкций против России

Американские санкции в отношении России не возымели действия, поэтому Вашингтон готовит новый пакет против Китая, Индии и Бразилии. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
«Позвольте мне сказать вам, что [новый] законопроект [о санкциях] не направлен против Путина. Он направлен против Китая, Индии, Бразилии и других стран, которые поддерживают его, покупая дешевую российскую нефть и газ», — заявил Грэм в эфире NBC News.
Сенатор отметил, что американская сторона недовольна тем, что европейские страны по-прежнему «не хотят идти по этому пути». По его словам, пришло время европейцам принять подход экс-президента США Дональда Трампа и ввести тарифы против тех, кто покупает российские энергоресурсы.
Как сообщает портал Axios, Грэм пытается убедить Белый дом поддержать законопроект, который предусматривает вторичные санкции против торговых партнеров России, включая импортные пошлины в размере 500% на товары из этих стран. Инициативу уже поддержали более 80 сенаторов из 100.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к государствам—членам НАТО с призывом прекратить закупки российской нефти. По мнению экспертов, подобная инициатива может рассматриваться как элемент его стратегии по отсрочке введения новых антироссийских санкций со стороны западных стран.
*Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов
