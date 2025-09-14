Российский боец Заур Угуев стал чемпионом мира

Российский борец Угуев завоевал золото чемпионата мира
Российский борец Угуев завоевал золото чемпионата мира

Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал чемпионом мира, одержав победу в финальной схватке весовой категории до 61 килограмма. Турнир проходит в Загребе, где спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.

«Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото чемпионата мира», — сообщил Sport24. В решающем поединке Угуев встретился с представителем Ирана Ахмадом Мохаммаднеджадом и выиграл со счетом 9:2.

Угуев стал трехкратным чемпионом мира. В его активе также золото Олимпийских игр 2020 года.

