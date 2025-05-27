В Москве поймали криминального авторитета Леху Московского

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Всем задержанным предъявлены обвинения по статье о незаконном проведении азартных игр
Всем задержанным предъявлены обвинения по статье о незаконном проведении азартных игр Фото:

В Новой Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ задержали 53-летнего «вора в законе» Алексея Иванова. Операция стала результатом длительной разработки, в ходе которой были собраны доказательства его причастности к организации подпольных казино.

«В Новой Москве задержан 53-летний уроженец и житель столицы Алексей Иванов», — пишет ИА «Прайм Крайм». Одновременно с задержанием Иванова в столице, в Нижнем Новгороде прошли задержания 18 предполагаемых участников его преступной группы. Местные оперативники при поддержке федеральных коллег провели обыски и изъяли оборудование, связанное с незаконной игровой деятельностью. Всем задержанным предъявлены обвинения по статье о незаконном проведении азартных игр.

Особое внимание правоохранителей привлек статус Иванова — по данным оперативников, он является «вором в законе», известным в криминальных кругах как Леха Москвич. Его «короновал» в 1997 году известный кутаисский вор Дато Себискверадзе. Несмотря на длительную криминальную карьеру, Иванову удавалось скрывать свой статус от правоохранительных органов.

В 2007 году Иванова уже задерживали в Москве вместе с другими представителями криминального мира, однако тогда его личность не была установлена. В Нижнем Новгороде он поддерживал связи с местными «ворами в законе», что, по мнению следствия, способствовало расширению его влияния. При задержании Иванов не стал прямо подтверждать свой статус «вора в законе», но и не отрицал его. По информации следствия, его образ жизни и биографические детали соответствуют негласным правилам криминального сообщества. В частности, бизнес записан на гражданскую супругу, а сам он не служил в армии.

Иванов и шесть его ближайших соратников этапированы в Нижний Новгород и помещены в СИЗО. Помимо обвинений в организации незаконного игорного бизнеса, в отношении Иванова рассматривается возможность предъявления обвинения по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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В Новой Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ задержали 53-летнего «вора в законе» Алексея Иванова. Операция стала результатом длительной разработки, в ходе которой были собраны доказательства его причастности к организации подпольных казино. «В Новой Москве задержан 53-летний уроженец и житель столицы Алексей Иванов», — пишет ИА «Прайм Крайм». Одновременно с задержанием Иванова в столице, в Нижнем Новгороде прошли задержания 18 предполагаемых участников его преступной группы. Местные оперативники при поддержке федеральных коллег провели обыски и изъяли оборудование, связанное с незаконной игровой деятельностью. Всем задержанным предъявлены обвинения по статье о незаконном проведении азартных игр. Особое внимание правоохранителей привлек статус Иванова — по данным оперативников, он является «вором в законе», известным в криминальных кругах как Леха Москвич. Его «короновал» в 1997 году известный кутаисский вор Дато Себискверадзе. Несмотря на длительную криминальную карьеру, Иванову удавалось скрывать свой статус от правоохранительных органов. В 2007 году Иванова уже задерживали в Москве вместе с другими представителями криминального мира, однако тогда его личность не была установлена. В Нижнем Новгороде он поддерживал связи с местными «ворами в законе», что, по мнению следствия, способствовало расширению его влияния. При задержании Иванов не стал прямо подтверждать свой статус «вора в законе», но и не отрицал его. По информации следствия, его образ жизни и биографические детали соответствуют негласным правилам криминального сообщества. В частности, бизнес записан на гражданскую супругу, а сам он не служил в армии. Иванов и шесть его ближайших соратников этапированы в Нижний Новгород и помещены в СИЗО. Помимо обвинений в организации незаконного игорного бизнеса, в отношении Иванова рассматривается возможность предъявления обвинения по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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