Италия не стала снимать ограничения на дальнобойное оружие ВСУ

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Италия сохранила запрет применения Украиной дальнобойного оружия
Италия сохранила запрет применения Украиной дальнобойного оружия Фото:

Италия не планирует снимать ограничения на дальность ударов для оружия, которое поставляется Украине. Это решение было принято на фоне недавних заявлений стран Запада о снятии подобных ограничений. Об этом сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano, ссылаясь на два источника в правительстве.

«Правительство Италии не намерено снимать ограничение на номенклатуру оружия, которое отправляется в Украину, говорят два правительственных чиновника, знакомых с этим вопросом», — пишет издание

Ранее ряд западных стран, включая Великобританию, Францию, США и Германию, заявили о снятии ограничений на дальность действия оружия для Украины, однако позже вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг изменение позиции Берлина. Эти решения обсуждались на фоне эскалации конфликта и попыток усилить давление на Россию, но Италия решила сохранить прежние ограничения на поставляемое вооружение.

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Италия не планирует снимать ограничения на дальность ударов для оружия, которое поставляется Украине. Это решение было принято на фоне недавних заявлений стран Запада о снятии подобных ограничений. Об этом сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano, ссылаясь на два источника в правительстве. «Правительство Италии не намерено снимать ограничение на номенклатуру оружия, которое отправляется в Украину, говорят два правительственных чиновника, знакомых с этим вопросом», — пишет издание.  Ранее ряд западных стран, включая Великобританию, Францию, США и Германию, заявили о снятии ограничений на дальность действия оружия для Украины, однако позже вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг изменение позиции Берлина. Эти решения обсуждались на фоне эскалации конфликта и попыток усилить давление на Россию, но Италия решила сохранить прежние ограничения на поставляемое вооружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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