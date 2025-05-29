Италия не стала снимать ограничения на дальнобойное оружие ВСУ

Италия не планирует снимать ограничения на дальность ударов для оружия, которое поставляется Украине. Это решение было принято на фоне недавних заявлений стран Запада о снятии подобных ограничений. Об этом сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano, ссылаясь на два источника в правительстве.
«Правительство Италии не намерено снимать ограничение на номенклатуру оружия, которое отправляется в Украину, говорят два правительственных чиновника, знакомых с этим вопросом», — пишет издание.
Ранее ряд западных стран, включая Великобританию, Францию, США и Германию, заявили о снятии ограничений на дальность действия оружия для Украины, однако позже вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг изменение позиции Берлина. Эти решения обсуждались на фоне эскалации конфликта и попыток усилить давление на Россию, но Италия решила сохранить прежние ограничения на поставляемое вооружение.
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