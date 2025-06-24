Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его член

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Пашинян решил доказать главе ААЦ, что не проходил процедуру обрезания, о чем ранее пустили слухи
Пашинян решил доказать главе ААЦ, что не проходил процедуру обрезания, о чем ранее пустили слухи Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что пригласил к себе домой главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II, чтобы тот с медицинской точки зрения посмотрел на его пенис. Таким образом армянский премьер хотел опровергнуть слухи о якобы прохождении процедуры обрезания, возникшие во время конфликта между ним и  священнослужителями. 

«Представитель Ктриджа Нерсисяна (имя Гарегина II в миру — прим. URA.RU) сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное», — написал Пашинян в своем telegram-канале

Публичный конфликт между премьер-министром и ААЦ идет с 30 мая 2025 года. Тогда на страницах Пашиняна и его супруги Анны Акопян в соцсетях появились публикации с резкими высказываниями в адрес священнослужителей. После этого армянского премьера раскритиковала оппозиция, а ряд общественных и политических деятелей выступили с предложением отлучить супругов от церкви. На следующий день Никол Пашинян разместил новые посты, посвященные духовенству.

Премьер-министр обвиняет руководство ААЦ в формировании системы наследования имущества и должностей. По его мнению, это противоречит установленным канонам. Кроме того, у сторон есть разногласия по вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В ответ на это глава Сюникской епархии ААЦ епископ Макар Акопян заявил, что использование премьер-министром выражений, сравнивающих армянские церкви с «чуланами с рухлядью», подрывает фундамент взаимного уважения между государством и церковью. Также подобное угрожает духовному балансу внутри общества.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что пригласил к себе домой главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II, чтобы тот с медицинской точки зрения посмотрел на его пенис. Таким образом армянский премьер хотел опровергнуть слухи о якобы прохождении процедуры обрезания, возникшие во время конфликта между ним и  священнослужителями.  «Представитель Ктриджа Нерсисяна (имя Гарегина II в миру — прим. URA.RU) сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное», — написал Пашинян в своем telegram-канале.  Публичный конфликт между премьер-министром и ААЦ идет с 30 мая 2025 года. Тогда на страницах Пашиняна и его супруги Анны Акопян в соцсетях появились публикации с резкими высказываниями в адрес священнослужителей. После этого армянского премьера раскритиковала оппозиция, а ряд общественных и политических деятелей выступили с предложением отлучить супругов от церкви. На следующий день Никол Пашинян разместил новые посты, посвященные духовенству. Премьер-министр обвиняет руководство ААЦ в формировании системы наследования имущества и должностей. По его мнению, это противоречит установленным канонам. Кроме того, у сторон есть разногласия по вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. В ответ на это глава Сюникской епархии ААЦ епископ Макар Акопян заявил, что использование премьер-министром выражений, сравнивающих армянские церкви с «чуланами с рухлядью», подрывает фундамент взаимного уважения между государством и церковью. Также подобное угрожает духовному балансу внутри общества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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