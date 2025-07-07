Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал Уимблдона 2025 года, одержав победу в матче 1/8 финала. Она обыграл американку Эмму Наварро. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Андреевой и продолжалась 1 час 17 минут.
В ходе поединка Мирра Андреева совершила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи возможных. Со своей стороны, Эмма Наварро трижды ошиблась на подаче, не смогла выполнить ни одного эйса и реализовала три брейк-пойнта из шести предоставленных возможностей. В следующем раунде турнира соперницей Андреевой станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
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