Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона Фото:

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал Уимблдона 2025 года, одержав победу в матче 1/8 финала. Она обыграл американку Эмму Наварро. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Андреевой и продолжалась 1 час 17 минут.

В ходе поединка Мирра Андреева совершила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи возможных. Со своей стороны, Эмма Наварро трижды ошиблась на подаче, не смогла выполнить ни одного эйса и реализовала три брейк-пойнта из шести предоставленных возможностей. В следующем раунде турнира соперницей Андреевой станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал Уимблдона 2025 года, одержав победу в матче 1/8 финала. Она обыграл американку Эмму Наварро. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Андреевой и продолжалась 1 час 17 минут. В ходе поединка Мирра Андреева совершила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи возможных. Со своей стороны, Эмма Наварро трижды ошиблась на подаче, не смогла выполнить ни одного эйса и реализовала три брейк-пойнта из шести предоставленных возможностей. В следующем раунде турнира соперницей Андреевой станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...