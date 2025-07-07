Хромачева не вышла в полуфинал Уимблдона в миксте

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Хромачева вышла из турнира Уимблдон
Хромачева вышла из турнира Уимблдон Фото:

Российская теннисистка Ирина Хромачева и ее партнер из США Джексон Уитроу завершили выступление на Уимблдоне. Они уступили в четвертьфинальном матче смешанных пар венгерке Тимеи Бабошу и хорвату Мате Павичу.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 в пользу Бабош и Павича. В следующем раунде Тимеа Бабош и Мате Павич встретятся с чешской спортсменкой Катержиной Синяковой и представителем Нидерландов Семом Вербеком.

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Российская теннисистка Ирина Хромачева и ее партнер из США Джексон Уитроу завершили выступление на Уимблдоне. Они уступили в четвертьфинальном матче смешанных пар венгерке Тимеи Бабошу и хорвату Мате Павичу. Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 в пользу Бабош и Павича. В следующем раунде Тимеа Бабош и Мате Павич встретятся с чешской спортсменкой Катержиной Синяковой и представителем Нидерландов Семом Вербеком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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