Хромачева не вышла в полуфинал Уимблдона в миксте

Хромачева вышла из турнира Уимблдон
Российская теннисистка Ирина Хромачева и ее партнер из США Джексон Уитроу завершили выступление на Уимблдоне. Они уступили в четвертьфинальном матче смешанных пар венгерке Тимеи Бабошу и хорвату Мате Павичу.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 в пользу Бабош и Павича. В следующем раунде Тимеа Бабош и Мате Павич встретятся с чешской спортсменкой Катержиной Синяковой и представителем Нидерландов Семом Вербеком.
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