С гендиректором МХАТ Кехманом ведутся следственные действия. Видео

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Информации о процессуальном статусе Кехмана на данный момент нет
Информации о процессуальном статусе Кехмана на данный момент нет Фото:

С гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом сейчас ведутся следственные действия. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на осведомленного источника.

«С Кехманом проходят следственные действия», — сказал собеседник в разговоре с агентством. Также на данный момент пока нет информации о процессуальном статусе Кехмана.

Ранее стало известно, что силовики пришли к руководителю МХАТ после того, как он вернулся из-за границы. Сотрудники правоохранительных органов работают в рамках уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере. В центре расследования — контракты, связанные с реконструкцией старой сцены МХАТ.

Владимир Кехман был назначен руководителем МХАТ имени Горького, сменив на этой должности Татьяну Доронину в 2021 году. Помимо работы в Москве, он занимает пост директора Михайловского театра в Санкт-Петербурге и активно участвует в организации театральных спектаклей.

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С гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом сейчас ведутся следственные действия. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на осведомленного источника. «С Кехманом проходят следственные действия», — сказал собеседник в разговоре с агентством. Также на данный момент пока нет информации о процессуальном статусе Кехмана. Ранее стало известно, что силовики пришли к руководителю МХАТ после того, как он вернулся из-за границы. Сотрудники правоохранительных органов работают в рамках уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере. В центре расследования — контракты, связанные с реконструкцией старой сцены МХАТ. Владимир Кехман был назначен руководителем МХАТ имени Горького, сменив на этой должности Татьяну Доронину в 2021 году. Помимо работы в Москве, он занимает пост директора Михайловского театра в Санкт-Петербурге и активно участвует в организации театральных спектаклей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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