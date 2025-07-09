С гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом сейчас ведутся следственные действия. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на осведомленного источника.
«С Кехманом проходят следственные действия», — сказал собеседник в разговоре с агентством. Также на данный момент пока нет информации о процессуальном статусе Кехмана.
Ранее стало известно, что силовики пришли к руководителю МХАТ после того, как он вернулся из-за границы. Сотрудники правоохранительных органов работают в рамках уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере. В центре расследования — контракты, связанные с реконструкцией старой сцены МХАТ.
Владимир Кехман был назначен руководителем МХАТ имени Горького, сменив на этой должности Татьяну Доронину в 2021 году. Помимо работы в Москве, он занимает пост директора Михайловского театра в Санкт-Петербурге и активно участвует в организации театральных спектаклей.
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